Как в Ростове-на-Дону сносят неугодные рынки и во что превращается город

Центральный рынок
Работы на улице Станиславского начались еще в понедельник, 12 июля. Но сносят точки не для дальнейшего благоустройства, а для установки крытых павильонов.
Всего на реализацию проекта уйдет четыре месяца. Новые места отдадут тем, кто уже здесь работал.
Ранее навести здесь порядок потребовал сити-менеджер Алексей Логвиненко. В рамках реконструкции поменяют внешний вид торговых точек.
Рынок на Сержантова
Нелегальный рынок на Сержантова существовал длительное время и на него постоянно жаловались горожане. Торговцы раскладывали свои товары на тротуаре и мешали проходу других. Администрация Первомайского района в этом проблемы не видела.
Через некоторое время в пешеходной зоне поставили металлические конструкции для торговли. Но возмущаться горожане стали еще больше.
Этот рынок пытались выдать за объект благоустройства, но не получилось. С большим трудом горожанам удалось добиться сноса конструкций.
Снос ларьков
В городе с начала года удалось демонтировать почти 200 незаконных ларьков. Еще 80 нестационарных торговых объекта снесли сами владельцы после того, как им пришлось заплатить штраф.
Всего за этот период было составлено более 1,1 тысячи протоколов на предпринимателей, которые самовольно разместили торговые точки.
Базар на Стачки
На пересечении проспекта Стачки с улицей Зорге был уничтожен базар и на его месте появились легальные торговые галереи.
Теперь здесь создали 28 торговых мест общей площадью более 200 квадратных метров и благоустроили прилегающую территорию.