Коэффициент распространения ковида в Новочеркасске в четыре раза превысил областной

Коэффициент распространения показывает, сколько человек успевает заразить больной до изоляции, и в городе этот показатель значительно выше, чем в среднем по региону.
По мнению специалистов, причина в том, что жители Новочеркасска игнорируют масочный режим, только за последние дни в городе составили 30 протоколов на людей без масок.
Напомним, за год смертность от коронавируса в Ростовской области увеличилась более чем на 730%. Кроме того, резко выросло число новых случаев инфекции, из-за чего с 12 июля ввели дополнительные ограничения.