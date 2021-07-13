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Коэффициент распространения ковида в Новочеркасске в четыре раза превысил областной

13 июля 2021, 07:34
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске коэффициент распространения коронавируса оказался в четыре раза выше, чем в среднем по Ростовской области, сообщила нглава территориального отдела управления Роспотребнадзора Александра Степанова.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек успевает заразить больной до изоляции, и в городе этот показатель значительно выше, чем в среднем по региону.

По мнению специалистов, причина в том, что жители Новочеркасска игнорируют масочный режим, только за последние дни в городе составили 30 протоколов на людей без масок.

Напомним, за год смертность от коронавируса в Ростовской области увеличилась более чем на 730%. Кроме того, резко выросло число новых случаев инфекции, из-за чего с 12 июля ввели дополнительные ограничения.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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