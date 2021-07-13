Команда Дегтярева подготовила Хабаровский край к паводку

Дегтярев выразил благодарность всем, кто помог региону избежать последствий паводка, – спасателям, руководителям служб в регионах, пишет khabarovsk.md.
«Это отличная новость, что удалось избежать опасных явлений. Теперь нам надо готовиться к пику паводка, который ожидается в конце августа - начале сентября», - сказал он.
Ранее глава региона объявил о подготовке населенных пунктов и объектов инфраструктуры Хабаровского края к борьбе с паводком. В созданном оперативном штабе были разработаны планы для каждого муниципалитета. Они включали в себя подробный перечень мероприятий, которые было необходимо провести при подъеме воды до определенной отметки.
Одновременно Дегтярев поручил провести ревизию всех защитных сооружений в 17 муниципалитетах края, где существовала угроза подтопления. Еще до начала подъема воды в регионе начали готовить пункты временного размещения людей.
Заблаговременная подготовка к паводку и скоординированные действия местных властей позволили Хабаровскому краю избежать серьезных негативных результатов. Благодаря этому в Хабаровске паводок прошел без последствий для предприятий, объектов социального значения и жилых домов. Пик паводка в Комсомольске-на-Амуре ожидается в двадцатых числах июля, но краевые власти держат ситуацию на контроле.
Власти региона планируют применить аналогичный подход в подготовке к паводку в августе-сентябре.