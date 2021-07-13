Команда Дегтярева подготовила Хабаровский край к паводку

Ранее глава региона объявил о подготовке населенных пунктов и объектов инфраструктуры Хабаровского края к борьбе с паводком. В созданном оперативном штабе были разработаны планы для каждого муниципалитета. Они включали в себя подробный перечень мероприятий, которые было необходимо провести при подъеме воды до определенной отметки.