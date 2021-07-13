rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ковалев заявил о стремительном распространении индийского штамма в Ростовской области

13 июля 2021, 13:34
Фото: pexels.com
В Ростовской области за последние три недели все пробы на коронавирус показали индийский штамм, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

До конца мая в области преобладал британский штамм. После этого в структуре проб появился индийский.

«Из числа обследованных 90% людей не выезжали за границу. Это говорит о том, что данный вирус широко распространен в популяции», — уточнил Ковалев.

Он добавил, что последние две недели этот вирус встречается у граждан, которые прибывают из Таджикистана и Узбекистана. Проверки проводятся в аэропорту Платов.

Также глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев дал свой прогноз по тому, как скоро Ростовская область преодолеет третью волну коронавируса. Он предположил, что заболеваемость пойдет на спад уже в августе.

Материалы по теме
Ковалев потребовал перевести на дистанционку сотрудников в Ростовской областиКовалев заявил, что в июле все пробы содержали индийский штамм в Ростовской областиКовалев подтвердил проблему с дефицитом вакцины «КовиВак» в Ростовской области
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58