Ковалев заявил о стремительном распространении индийского штамма в Ростовской области

До конца мая в области преобладал британский штамм. После этого в структуре проб появился индийский.
«Из числа обследованных 90% людей не выезжали за границу. Это говорит о том, что данный вирус широко распространен в популяции», — уточнил Ковалев.
Он добавил, что последние две недели этот вирус встречается у граждан, которые прибывают из Таджикистана и Узбекистана. Проверки проводятся в аэропорту Платов.
Также глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев дал свой прогноз по тому, как скоро Ростовская область преодолеет третью волну коронавируса. Он предположил, что заболеваемость пойдет на спад уже в августе.