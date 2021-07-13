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Массовой стычке мигрантов в столице предшествовали еще две драки

13 июля 2021, 15:26
Фото: pxhere.com
Перед массовой дракой мигрантов в российской столице, участниками которой стали свыше 180 человек, произошли еще две стычки, по сообщению телеканала РЕН ТВ 13 июля.

Как пишет iz.ru, незадолго до драки между мигрантами возник конфликт в Подмосковье, городе Химки. Там выходцы из Таджикистана избили нескольких человек из среднеазиатских республик. Позже, 11 июля, случился еще один конфликт, где мигранты из Таджикистана избили трех выходцев из Киргизии, которые заступились за своих спутниц. Всех троих доставили в медицинские учреждения.

РЕН ТВ разместил кадры, на которых видно, как молодые люди начали драться на тротуаре, а затем переместились на проезжую часть. Одного из них повалили на землю и начали бить ногами.

По словам руководителя московского регионального отделения Общероссийского Кыргызского конгресса Марселя Салахунова, массовой драке мигрантов действительно предшествовал другой инцидент, сведения о котором распространились по интернету.

"Как мы знаем, характер конфликта был исключительно бытовым. Ребята играли в бильярд, что-то друг с другом не поделили, а после того, как закончилась стычка, через какое-то время продолжилась с использованием холодного оружия. Насколько мне известно, были нанесены порезы”, сказал он.

Салахунов также отметил, что представители диаспора Киргизии и Таджикистана планируют выступить с совместным заявлением и призвать выходцев из республик вести себя спокойно. При этом конфликт начинает затихать, добавил он.

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