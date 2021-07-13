Массовой стычке мигрантов в столице предшествовали еще две драки

Как пишет iz.ru, незадолго до драки между мигрантами возник конфликт в Подмосковье, городе Химки. Там выходцы из Таджикистана избили нескольких человек из среднеазиатских республик. Позже, 11 июля, случился еще один конфликт, где мигранты из Таджикистана избили трех выходцев из Киргизии, которые заступились за своих спутниц. Всех троих доставили в медицинские учреждения.