Минеева: Индустрии детского досуга необходима поддержка

Как пишет newsnn.ru, сегодня сфера детских и семейных развлечений - это индустрия, ежегодный оборот в России которой составляет свыше 200 млрд рублей. В ней занято более 100 тыс. работников. По словам Татьяны Минеевой, из-за сложного экономического положения и ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, индустрии нужны актуальные меры поддержки и защита.
"По сей день в российской столице закрыто 150 площадок, площадь каждой из которых порядка 500 кв. м. Бизнес в отрасли детских развлечений потерял около 35-40 млн руб. Объем недополученной прибыли - примерно 60 млн. У работающих сейчас площадок потеря трафика равна 80%. Такие данные предоставил непосредственно бизнес", - отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве.
Команда Татьяны Минеевой выработала меры поддержки сферы. Комплекс мер включает в себя субсидирование процентных ставок по кредитам за весь текущий год, освобождение от платежей за аренду на время приостановки деятельности. Кроме того, индустрию детских развлечений предлагают включить в программу субсидий на сохранение персонала.
В ходе встречи представители индустрии детских развлечений также озвучили свои инициативы по поддержке бизнеса. Так, было предложено в ближайшее время открыть все детские площадки с ограничениями в 50% посетителей без применения QR-кодов. Бизнесмены также высказали предложение о субсидировании расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) аналогично сфере общественного питания.
Кроме того, инициативы касались стопроцентной субсидии от НДФЛ и социального страхования на время введенных ограничений, предоставления отсрочки на налог на имущество и торговый сбор до конца 2021 года, компенсации затрат по коммунальным платежам на время ограничений.
По результатам встречи по вопросам, требующим дополнительных разъяснений, было вынесено решение о проработке детальных и конкретных инициатив и направлении их в соответствующие ведомства. Представители индустрии детского досуга пожаловались, что отрасль по-прежнему не замечает Роспотребнадзор. Татьяна Минеева, в свою очередь, предложила построить мост коммуникации с ведомством.
Все поддержанные инициативы и предложения, по которым требуется дополнительная информация, планируют в ближайшее время направить в профильные департаменты столичного правительства, а также в Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.