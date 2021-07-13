Минеева: Индустрии детского досуга необходима поддержка

В ходе встречи представители индустрии детских развлечений также озвучили свои инициативы по поддержке бизнеса. Так, было предложено в ближайшее время открыть все детские площадки с ограничениями в 50% посетителей без применения QR-кодов. Бизнесмены также высказали предложение о субсидировании расходов на средства индивидуальной защиты (СИЗ) аналогично сфере общественного питания.