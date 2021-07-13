Ростовские новости вторника о надежде на избавление от ковида и неспокойной границе

На границе Ростовской области и Украины произошла перестрелка между солдатами ВСУ и ЛНР. Бойцы ЛНР были вынуждены обороняться от минометного обстрела со стороны Украины. Со стороны противника было совершено 43 залпа из минометов и автоматических гранатометов.