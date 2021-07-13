Ростовские новости вторника о надежде на избавление от ковида и неспокойной границе

Снижение темпов распространения коронавируса
На прошедшем сегодня брифинге, посвященном коронавирусу, главный санитарный врач региона Евгений Ковалев сообщил, что в течение 3-4 недель ожидается снижение случаев заражения коронавирусом.
Это связано с вакцинацией, а также соблюдением коронавирусных ограничений, введенных в Ростовской области 12 июля.
Глава регионального Роспотребнадзора также сообщил, что абсолютное большинство проб в июле содержали индийский штамм коронавируса, а Ростовская область перешла рубеж в 103 тысячи зараженных.
Ответный огонь
На границе Ростовской области и Украины произошла перестрелка между солдатами ВСУ и ЛНР. Бойцы ЛНР были вынуждены обороняться от минометного обстрела со стороны Украины. Со стороны противника было совершено 43 залпа из минометов и автоматических гранатометов.
В последнее время число военных конфликтов обострилось: несмотря на введение режима прекращения огня, в ЛНР было зафиксировано около 330 случаев нарушения режима прекращения огня, среди которых половину составили взрывы.
Жаркий прием
Российская премьер-лига перенесла время четырех футбольных матчей первого и второго тура Тинькофф, в том числе и встречу ФК «Ростов» и «Динамо» из-за аномальной жары.
Каждый из матчей был отложен на один или полтора часа.