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Синоптик рассказала о погоде в Подмосковье в июле

13 июля 2021, 11:38
Фото: pixabay.com
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в регионе будет до 35 градусов тепла, а в конце месяца температура понизится до +25 градусов.

Как сообщает сайт 360, по словам Поздняковой, в следующие два дня в московском регионе жара будет сильнее, чем в июне. Только в четверг ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы.

Жаркие дни завершатся в третьей декаде июля, считает синоптик. Световой день станет короче и температура днем снизится до +25 градусов. Позднякова отметила, что сейчас идет последняя волна жары.

Она также отметила, что асфальт сейчас прогревается до 50 градусов, поэтому в городе будет более жаркая погода, чем за его пределами.

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