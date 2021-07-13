Синоптик рассказала о погоде в Подмосковье в июле

Как сообщает сайт 360, по словам Поздняковой, в следующие два дня в московском регионе жара будет сильнее, чем в июне. Только в четверг ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы.
Жаркие дни завершатся в третьей декаде июля, считает синоптик. Световой день станет короче и температура днем снизится до +25 градусов. Позднякова отметила, что сейчас идет последняя волна жары.
Она также отметила, что асфальт сейчас прогревается до 50 градусов, поэтому в городе будет более жаркая погода, чем за его пределами.