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Только 50% сотрудников Роспотребнадзора Ростовской области привились от ковида

13 июля 2021, 13:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области прививки против коронавируса сделали 50% сотрудников регионального управления Роспотребнадзора, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Такой вопрос прозвучал во время брифинга в правительстве области. Ковалев ответил, что всего по региону числятся около 400 сотрудников в его ведомстве. Из них прививки сделали 50%.

«Если учитывать тех, кто переболел и у них не прошло полгода с момента заболевания, то охват иммунизацией составляет почти 70%. У меня болезнь протекала бессимптомно, это было в октябре», — уточнил Ковалев.

После этого он уже успел сделать две прививки против коронавируса. Что касается правительства региона, то вакцинацию прошли 57% сотрудников.

Ранее из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19, власти региона ввели ограничительные меры. В частности, ограничения коснулись работы общепита и развлекательных центров, а также проведения массовых мероприятий. Ростовчане назвали меры «третьей волной гибели малого бизнеса».

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
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