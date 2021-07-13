Только 50% сотрудников Роспотребнадзора Ростовской области привились от ковида

Такой вопрос прозвучал во время брифинга в правительстве области. Ковалев ответил, что всего по региону числятся около 400 сотрудников в его ведомстве. Из них прививки сделали 50%.
«Если учитывать тех, кто переболел и у них не прошло полгода с момента заболевания, то охват иммунизацией составляет почти 70%. У меня болезнь протекала бессимптомно, это было в октябре», — уточнил Ковалев.
После этого он уже успел сделать две прививки против коронавируса. Что касается правительства региона, то вакцинацию прошли 57% сотрудников.
Ранее из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19, власти региона ввели ограничительные меры. В частности, ограничения коснулись работы общепита и развлекательных центров, а также проведения массовых мероприятий. Ростовчане назвали меры «третьей волной гибели малого бизнеса».