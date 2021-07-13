В Боливии погибли 34 человека при падении автобуса в овраг

Как пишет издание iz.ru, автобус упал с обрыва высотой 150 м в районе Чатакилла по пути в столицу Боливии Сукре. В результате 34 пассажира погибли. Также известно о 10 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое, пишет REGNUM. Сейчас выясняются причины случившегося, пишет Москва-24.