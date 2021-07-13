В Ростове на ремонт фасада здания управления МВД по региону направят 40 млн рублей

Главное здание ГУ МВД находится в Ростове на улице Большой Садовой, 29. Начальная стоимость контракта составляет 40,7 миллионов рублей.
Деньги на ремонт будут выделены из федерального бюджета, а исполнитель работ должен будет завершить их в течение 2021 года.
Подрядчик будет выбран 20 июля в результате аукциона. В перечень работ войдут облицовка здания гранитными плитами, косметический ремонт, ремонт лепнины, в частности лепнины старой советской символики на фасаде здания, а также демонтаж и установка окон и дверей, замена сантехники, установка ворот и многое другое.
Ранее в Ростове-на-Дону было принято решение сделать ремонт еще двух исторических зданий: на ремонт музыкального театра был выделен 191 миллион рублей, а также на портале госзакупок был размещен аукцион на 331,5 миллион рублей, выделенный на ремонт театра драмы имени Максима Горького.