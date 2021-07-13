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В Ростове на ремонт фасада здания управления МВД по региону направят 40 млн рублей

13 июля 2021, 20:03
Фото: Яндекс. Карты
Главное управление ГУ МВД по Ростовской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией их главного здания, информация об этом была размещена на сайте госзакупок.

Главное здание ГУ МВД находится в Ростове на улице Большой Садовой, 29. Начальная стоимость контракта составляет 40,7 миллионов рублей.

Деньги на ремонт будут выделены из федерального бюджета, а исполнитель работ должен будет завершить их в течение 2021 года.

Подрядчик будет выбран 20 июля в результате аукциона. В перечень работ войдут облицовка здания гранитными плитами, косметический ремонт, ремонт лепнины, в частности лепнины старой советской символики на фасаде здания, а также демонтаж и установка окон и дверей, замена сантехники, установка ворот и многое другое.

Ранее в Ростове-на-Дону было принято решение сделать ремонт еще двух исторических зданий: на ремонт музыкального театра был выделен 191 миллион рублей, а также на портале госзакупок был размещен аукцион на 331,5 миллион рублей, выделенный на ремонт театра драмы имени Максима Горького.

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