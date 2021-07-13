В Ростове на ремонт фасада здания управления МВД по региону направят 40 млн рублей

Ранее в Ростове-на-Дону было принято решение сделать ремонт еще двух исторических зданий: на ремонт музыкального театра был выделен 191 миллион рублей, а также на портале госзакупок был размещен аукцион на 331,5 миллион рублей, выделенный на ремонт театра драмы имени Максима Горького.