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В Ростовской области наказали 600 человек, скрывших поездку за границу

13 июля 2021, 13:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области привлекли к ответственности 600 человек, которые побывали в других странах и не стали отмечаться, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По прилету эти люди не стали вносить информацию о себе на портал госулуг. Нарушителей привлекают к административной ответственности, а решение о наказании принимает суд.

«Всего направили около 600 материалов, эта работа будет проводить в дальнейшем. Мы постоянно об этом напоминаем людям», — уточнил Ковалев.

Он добавил, что люди должны после прилета сделать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата.

Глава регионального Роспотребнадзора заявил, что все отобранные образцы коронавируса за последнее время относились к индийскому штамму.

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