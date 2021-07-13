В Ростовской области наказали 600 человек, скрывших поездку за границу

По прилету эти люди не стали вносить информацию о себе на портал госулуг. Нарушителей привлекают к административной ответственности, а решение о наказании принимает суд.
«Всего направили около 600 материалов, эта работа будет проводить в дальнейшем. Мы постоянно об этом напоминаем людям», — уточнил Ковалев.
Он добавил, что люди должны после прилета сделать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата.
Глава регионального Роспотребнадзора заявил, что все отобранные образцы коронавируса за последнее время относились к индийскому штамму.