В Таганроге скандальный прокурор саботирует увольнение декретом

Прокурор Таганрога Константин Фролов саботирует своё увольнение. Он написал рапорт о выходе в декрет и пытается добиться пересмотра решения о своём увольнении. Пока рапорт не подписан, но оснований для отказа скандальному прокурору нет.
Ранее Константин Фролов был обвинен в незаконных манипуляциях с муниципальными землями Таганрога, содействию незаконной деятельности местных бизнесменов, возбуждению уголовных дел по ложным обвинениям.
По результатам проведенных расследований главный прокурор Ростовской области Роман Прасков принял решение об увольнении Константина Фролова, однако выход в декрет позволяет ему выиграть дополнительное время для пересмотра дела и отсрочки своего увольнения.