В Волгодонске бывшую чиновницу осудили на три года лишения свободы

В Волгодонском районном суде Ростовской области по уголовному делу в отношении злоупотребления должностными полномочиями при проведении закупок на поставку продуктов питания для нужд дошкольных и образовательных учреждений Волгодонска по ч.1 ст. 285 УК России «Злоупотребление должностными полномочиями» была осуждена Анна Пустошкина.
Пустошкина находилась под следствием по этой же статье в 2018 году, но уже в 2019 году, несмотря на наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, она заняла место ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Новочеркасска. Бывшей чиновнице удалось обойти систему и устроиться на муниципальную службу, несмотря на судебный запрет, вынесенный в ходе разбирательств по делу 2017 года.
В данный момент, она признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на три года с исполнением наказания условно, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.
В 2017 году Анна Пустошкина участвовала в махинациях с закупками продуктов, заключив более 817 договоров на общую сумму в 150 миллионов рублей. Тогда скандал разгорелся из-за опоздания в поставках продуктов питания в школы и детские сады. Тогда Анна Пустошкина отрицала заключение прямых договоров на поставки продуктов с ростовскими поставщиками, которые прибавили к продукции от 30 до 70% наценки. Но расследование расставило все по местам, и Пустошкина была уволена с занимаемой должности.
На этой неделе в Ростовской области произошло несколько громких задержаний: в Новочеркасске будут судить полицейских-вымогателей, в Ростове раскрыли банду полицейских, занимавшихся разбоем и грабежом местных бизнесменов. Ранее в Ростове задержали банду вооруженных вымогателей, которые угрожали жизни бизнесмена в целях получить 50 миллионов его дохода.