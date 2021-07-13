В Волгодонске бывшую чиновницу осудили на три года лишения свободы

В 2017 году Анна Пустошкина участвовала в махинациях с закупками продуктов, заключив более 817 договоров на общую сумму в 150 миллионов рублей. Тогда скандал разгорелся из-за опоздания в поставках продуктов питания в школы и детские сады. Тогда Анна Пустошкина отрицала заключение прямых договоров на поставки продуктов с ростовскими поставщиками, которые прибавили к продукции от 30 до 70% наценки. Но расследование расставило все по местам, и Пустошкина была уволена с занимаемой должности.