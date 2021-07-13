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Здоровье ростовского зоолога, застрявшего на Шри-Ланке, ухудшилось после коронавируса

13 июля 2021, 10:24
Фото: Соцсети
Заразившись в суде Шри-Ланки, ростовские зоологи переболели коронавирусом. Александр Игнатенко и сегодня страдает от серьезных последствий болезни, сообщает RostovGazeta вице-президент Российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Напомним, что весной 2020 года на острове Шри-Ланка были задержаны ростовские зоологи, в числе которых оказался сотрудник зоопарка Александр Игнатенко. Ученым предъявили обвинения за сбор мертвых жуков. До сих пор тянутся судебные разбирательства, и россиян вынуждают находиться на острове.

«Позиция обвинения выглядит странно. Мы видим, что за этот длительный период допрашивался только второй свидетель. Причем пока он свидетельствовал, в протокол неправильно занесли его исходные данные: фамилия, имя, должность не соответствуют действительности. А всего заявлено порядка 20-и свидетелей. По всем нормам международного права, это дело уже давно должно быть прекращено. И перегнувшим палку ланкийским властям не надо пытаться доказывать то, чего не было, а пойти на встречу россиянам, отменить обвинение — прокуратура имеет на это право»,— заявил Иван Мельников.

Вице-президент комитета защиты прав человека добавил, что отдельное опасение вызывает состояние здоровья ростовских зоологов. На одном из судебных процессов в здании суда, где присутствовало огромное количество людей со всех заседаний, рядом с ростовчанами постоянно кашлял очевидно болеющий гражданин. В итоге наши ученые заразились коронавирусом, и сегодня мучаются от последствий перенесенного заболевания.

«Получить нормальную медицинскую помощь на острове практически невозможно. Для этого требуются огромные суммы денег. В итоге, у Александра до сих пор сохраняется сильный кашель. И, учитывая заболевание желудка, которое он приобрел в ужасных условиях тюремной камеры, здоровье ростовчанина вызывает серьезные опасения», — констатирует Иван Мельников.

Фото: SDG Action Campaign/CC BY-ND 2.0 / flickr.com

По его мнению, позиция властей Шри-Ланки удивляет.

«Россия безвозмездно поставила островному государству большое количество вакцин от коронавируса. И, приняв руку помощи власти Шри-Ланки ведут себя столь не дружелюбно по отношению к россиянам, продолжая бестолковое уголовное дело. Все это вкупе показывает, что Шри-Ланка является государством, в которое просто опасно ехать», — резюмировал Иван Мельников.

Ранее RostovGazeta выясняла подробности, почему ростовчан удерживают в плену на острове.

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