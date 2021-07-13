Здоровье ростовского зоолога, застрявшего на Шри-Ланке, ухудшилось после коронавируса

«Позиция обвинения выглядит странно. Мы видим, что за этот длительный период допрашивался только второй свидетель. Причем пока он свидетельствовал, в протокол неправильно занесли его исходные данные: фамилия, имя, должность не соответствуют действительности. А всего заявлено порядка 20-и свидетелей. По всем нормам международного права, это дело уже давно должно быть прекращено. И перегнувшим палку ланкийским властям не надо пытаться доказывать то, чего не было, а пойти на встречу россиянам, отменить обвинение — прокуратура имеет на это право»,— заявил Иван Мельников.