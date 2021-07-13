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Жителей Ростова смутила агрессивная реклама вакцинации

13 июля 2021, 13:33
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Видео с баннером с надписью «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?» распространилось в соцсетях, вызвав спор среди ростовчан.

Автор сообщения снял на видео возмутивший его баннер с провокационной надписью «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?».

«Это что получается? Я - убийца, если не привился? Неужели я кого-то убил?» - недоумевает ростовчанин.

Это видео, как и комментарий автора, вызвал горячий спор в соцсетях между людьми, прошедшими вакцинацию, и людьми, которые по каким-то причинам откладывают или отказываются от вакцинирования.

Некоторые ростовчане принялись объяснять пользу вакцинации, а другие в противовес спорили о доверии к отечественным вакцинам. Мнения жителей города разделились, но в большинстве своём все признали, что подобная агрессивная реклама недопустима из-за формулировки призыва к вакцинации.

Ранее в Ростове сообщили, что число вакцинированных в Ростовской области превысило 800 тысяч человек.

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