Жителей Ростова смутила агрессивная реклама вакцинации

Автор сообщения снял на видео возмутивший его баннер с провокационной надписью «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?».
«Это что получается? Я - убийца, если не привился? Неужели я кого-то убил?» - недоумевает ростовчанин.
Это видео, как и комментарий автора, вызвал горячий спор в соцсетях между людьми, прошедшими вакцинацию, и людьми, которые по каким-то причинам откладывают или отказываются от вакцинирования.
Некоторые ростовчане принялись объяснять пользу вакцинации, а другие в противовес спорили о доверии к отечественным вакцинам. Мнения жителей города разделились, но в большинстве своём все признали, что подобная агрессивная реклама недопустима из-за формулировки призыва к вакцинации.
Ранее в Ростове сообщили, что число вакцинированных в Ростовской области превысило 800 тысяч человек.