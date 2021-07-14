rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аршавин отреагировал на переход Михайлова в «Шальке»

14 июля 2021, 10:45
Фото: wikimedia.org
Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход 18-летнего воспитанника академии клуба Ярослава Михайлова в «Шальке-04».

Полузащитник «Зенита» будет выступать за немецкий клуб на правах аренды.

«После приезда его позитивно оценил тренер и сказал, что он нужен. Нам это озвучил Рувен Шредер — спортивный директор «Шальке». Но в целом мы встречались со всем менеджментом «Шальке». Они сказали, что да, позитивный настрой, он будет играть. У нас не было цели просто так его туда отправить ради того, чтобы он там был — у нас есть цель, чтобы он играл.

Как говорит сам Ярослав и представители клуба, его знания английского вполне достаточно, чтобы он понимал и его понимали — он максимально комфортно себя там почувствовал с первого дня. Он рад тому, что он находится там, они — тому, что он показывает на тренировках и в играх», — приводит слова Аршавина «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».

Добавим, что контракт Ярослава с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Стоимость полузащитника оценивается в 75 тысяч евро.

В минувшем сезоне Михайлов играл в молодежке российского клуба. Хавбек провел 19 матчей в молодежной лиге и шесть в ЮФЛ.

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58