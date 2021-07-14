Аршавин отреагировал на переход Михайлова в «Шальке»

«После приезда его позитивно оценил тренер и сказал, что он нужен. Нам это озвучил Рувен Шредер — спортивный директор «Шальке». Но в целом мы встречались со всем менеджментом «Шальке». Они сказали, что да, позитивный настрой, он будет играть. У нас не было цели просто так его туда отправить ради того, чтобы он там был — у нас есть цель, чтобы он играл.