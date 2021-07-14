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Большинство жителей Ростова проголосовали против ларьков в подземных переходах

14 июля 2021, 08:40
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону высказались против установки ларьков в подземных переходах, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Торговые точки в переходах уже давно являются одной из обсуждаемых тем. После их сноса открылись мозаики, которые многим пришлись по душе.

Управление торговли провело опрос на эту тему и поинтересовалось, стоит ли возвращать ларьки. Всего участниками голосования стали около тысячи человек.

Большинство потребовали запретить установку торговых точек в переходах. Вместе с этим горожане поддержали инициативу о размещении карты интерактивного поиска, схем туристических маршрутов, QR-кодов в переходах.

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