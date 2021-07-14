Большинство жителей Ростова проголосовали против ларьков в подземных переходах

Торговые точки в переходах уже давно являются одной из обсуждаемых тем. После их сноса открылись мозаики, которые многим пришлись по душе.
Управление торговли провело опрос на эту тему и поинтересовалось, стоит ли возвращать ларьки. Всего участниками голосования стали около тысячи человек.
Большинство потребовали запретить установку торговых точек в переходах. Вместе с этим горожане поддержали инициативу о размещении карты интерактивного поиска, схем туристических маршрутов, QR-кодов в переходах.