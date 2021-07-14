rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дегтярев назвал педиатрию и заботу о детях — приоритетом

14 июля 2021, 12:58
Фото: khabkrai.ru
В Хабаровском крае началась реализация проекта по обновлению первичного звена здравоохранения. В административном центре врио губернатора региона Михаил Дегтярев посетил городскую детскую поликлинику № 1. Она стала первым участником данной программы.

По словам главы региона, в крае это пилотное медицинское учреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшие пять лет власти получат из федеральной казны более восьми миллиардов рублей. К этим деньгам прибавят финансирование из регионального бюджета. Правительство Хабаровского края собирается сделать такими же удобными для детей и их родителей все медучреждения. Педиатрия и забота о несовершеннолетних находятся в приоритете у чиновников. Об этом информирует prokhab.ru.

Детская больница Хабаровска была построена в 1975 году. Сейчас она обслуживает 20 000 детей и подростков, живущих в Центральном и части Железнодорожного района города. Дневной поток рассчитан на 400 пациентов, но на самом деле в клинику ежедневно приходят 800 несовершеннолетних. Дегтярев сказал, что в следующем году в больницу привезут новое оборудование на шесть миллионов рублей. Кроме того, в здании отремонтируют лестницы и потолки.

С Михаилом Дегтяревым встретилась главный врач поликлиники Елена Андрюшкина. Она рассказала, что медицинское учреждение предоставляет и неотложную помощь нуждающимся. Успешный опыт воплощения в жизнь данного проекта собираются распространить на другие медицинские организации Хабаровского края.

Кроме того, в поликлинике развивают программу по предоставлению работы медикам с ограниченными возможностями. Здесь уже трудится лаборант с инвалидностью по слуху, а также массажист с первой группой инвалидности по зрению.

В прошлом врио губернатора распорядился ввести дополнительные специальности для абитуриентов с ограниченными возможностями. Так, в стенах Хабаровского медицинского колледжа появятся 15 бюджетных мест для слепых студентов. Их станут обучать медицинскому массажу.

Отметим, что на встрече с президентом Российской Федерации Михаил Дегтярев озвучил просьбу выделить средства на строительство в Хабаровске центра протонно-лучевой терапии для больных онкологией. После возведения объекта регион превратится в медицинскую столицу всего Дальнего Востока.

Эксперты признают, что проблемы здравоохранения в Хабаровском крае сдвинуты с мертвой точки. Однако заметного улучшения не стоит ждать ранее чем через 5-10 лет. В то же время команда Михаила Дегтярева смогла всего за полгода сделать заметный скачок в этой области.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58