Дегтярев назвал педиатрию и заботу о детях — приоритетом

Детская больница Хабаровска была построена в 1975 году. Сейчас она обслуживает 20 000 детей и подростков, живущих в Центральном и части Железнодорожного района города. Дневной поток рассчитан на 400 пациентов, но на самом деле в клинику ежедневно приходят 800 несовершеннолетних. Дегтярев сказал, что в следующем году в больницу привезут новое оборудование на шесть миллионов рублей. Кроме того, в здании отремонтируют лестницы и потолки.