Дегтярев назвал педиатрию и заботу о детях — приоритетом

По словам главы региона, в крае это пилотное медицинское учреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшие пять лет власти получат из федеральной казны более восьми миллиардов рублей. К этим деньгам прибавят финансирование из регионального бюджета. Правительство Хабаровского края собирается сделать такими же удобными для детей и их родителей все медучреждения. Педиатрия и забота о несовершеннолетних находятся в приоритете у чиновников. Об этом информирует prokhab.ru.
Детская больница Хабаровска была построена в 1975 году. Сейчас она обслуживает 20 000 детей и подростков, живущих в Центральном и части Железнодорожного района города. Дневной поток рассчитан на 400 пациентов, но на самом деле в клинику ежедневно приходят 800 несовершеннолетних. Дегтярев сказал, что в следующем году в больницу привезут новое оборудование на шесть миллионов рублей. Кроме того, в здании отремонтируют лестницы и потолки.
С Михаилом Дегтяревым встретилась главный врач поликлиники Елена Андрюшкина. Она рассказала, что медицинское учреждение предоставляет и неотложную помощь нуждающимся. Успешный опыт воплощения в жизнь данного проекта собираются распространить на другие медицинские организации Хабаровского края.
Кроме того, в поликлинике развивают программу по предоставлению работы медикам с ограниченными возможностями. Здесь уже трудится лаборант с инвалидностью по слуху, а также массажист с первой группой инвалидности по зрению.
В прошлом врио губернатора распорядился ввести дополнительные специальности для абитуриентов с ограниченными возможностями. Так, в стенах Хабаровского медицинского колледжа появятся 15 бюджетных мест для слепых студентов. Их станут обучать медицинскому массажу.
Отметим, что на встрече с президентом Российской Федерации Михаил Дегтярев озвучил просьбу выделить средства на строительство в Хабаровске центра протонно-лучевой терапии для больных онкологией. После возведения объекта регион превратится в медицинскую столицу всего Дальнего Востока.
Эксперты признают, что проблемы здравоохранения в Хабаровском крае сдвинуты с мертвой точки. Однако заметного улучшения не стоит ждать ранее чем через 5-10 лет. В то же время команда Михаила Дегтярева смогла всего за полгода сделать заметный скачок в этой области.