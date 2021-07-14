Города с новыми случаями коронавируса назвали в Ростовской области

Заболели жители Ростова, Таганрога, Каменска-Шахтинского, Батайска. Заразились люди в Песчанокопском, Пролетарском, Усть-Донецком, Целинском районах.
Умерли из-за осложнений при коронавирусе 13 женщин и 11 мужчин, которым было от 39 до 84 лет. Все они имели хронические заболевания.
Всего в регионе подтвердили 103368 случаев заболевания, вылечились 92144 человека. Умерли из-за коронавируса 4878 зараженных.
Две прививки против коронавируса сделали 540 тысяч добровольцев. Напомним, что в Ростовской области штрафовать за отсутствие прививки начнут после 26 августа.