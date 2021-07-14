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Как жители Ростовской области разносят индийский штамм COVID-19 и когда его победят

14 июля 2021, 04:42
Фото: pixabay
В Ростовской области продолжает распространяться индийский штамм коронавируса, который заражает все больше и больше местных жителей. Как накаляется ситуация и почему наказывают туристов, в материале RostovGazeta.

Пробы на новый штамм

В Ростовской области еще в мае распространялся британский штамм и происходило это до конца месяца. После этого появился индийский штамм и стал преобладать.

Фото: pixabay

За последние три недели во всех исследованных пробах выявляют мутацию, которая относится к индийской линии. Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что особенность вируса в том, что он очень быстро распространяется от человека к человеку.

Как происходят заражения

По словам Ковалева, около 90% заболевших индийским штаммом не выезжали за границу. Это говорит о том, что вирус широко распространен в популяции.

Фото: pixabay

Главный санитарный врач также отметил, что много подобных случаев выявляют у приезжающих граждан Таджикистана и Узбекистана. Соответствующие проверки проводят в аэропорту Платов.

Когда победим?

По прогнозам Ковалева, сложная ситуация с коронавирусом в регионе должна пойти на спад в течение 3-4 недель. По его мнению, для этого нужно соблюдать введенные запреты, иначе все станет только хуже.

Фото: pixabay

Ковалев уточнил, что некорректно сравнивать происходящее в области с Москвой. В донском регионе прирост ниже из-за сознательности людей в плане соблюдения санитарных норм.

Наказание туристов

В Ростовской области привлекли к ответственности уже 600 человек, которые отдохнули в других государствах, вернулись обратно и не стали нигде отмечаться. Хотя сделать это необходимо на портале госуслуг.

Фото: pixabay

По данным фактам составляют протоколы, а все материалы направляют в суд. Он определяет наказание для нарушителей.

Ковалев уточнил, что люди должны после прилета сделать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата.

Ситуация с коронавирусом

В области коронавирусом заболели уже 103050 человек, вылечились 91940 граждан и скончались 4854 пациента. В ковидных госпиталях остаются 2,4 тысячи пациентов.

За все время в области провели более трех миллионов исследований на коронавирус. Вакцинацию прошли свыше 825 тысяч человек.

Пока ситуация ухудшается. Если в мае ежедневно регистрировали 150 случаев коронавируса, сейчас заболевают более 300.

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