Логвиненко заявил о неизбежности сноса жилых домов для расширения Вавилова в Ростове

Горожане встретились с градоначальником и обсудили сложившуюся ситуацию. Они поинтересовались, почему строительство пройдет на жилой территории, хотя напротив находится пустырь.
Логвиненко ответил, что проект проходил государственную экспертизу, на которой и был решен этот вопрос. Ростовчане же посчитали, что не выгодно сносить такое большое количество домов.
«Все проекты проходят государственную экспертизу, которая также оценивает и экономическую обоснованность. Для этого существуют специалисты», — подчеркнул градоначальник.