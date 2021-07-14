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Логвиненко заявил о неизбежности сноса жилых домов для расширения Вавилова в Ростове

14 июля 2021, 07:47
Фото: pexels.com / instagram.com/logvinenko_rnd
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В Ростове-на-Дону для строительства дороги придется снести часть домов на улице Вавилова, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Горожане встретились с градоначальником и обсудили сложившуюся ситуацию. Они поинтересовались, почему строительство пройдет на жилой территории, хотя напротив находится пустырь.

Логвиненко ответил, что проект проходил государственную экспертизу, на которой и был решен этот вопрос. Ростовчане же посчитали, что не выгодно сносить такое большое количество домов.

«Все проекты проходят государственную экспертизу, которая также оценивает и экономическую обоснованность. Для этого существуют специалисты», — подчеркнул градоначальник.

Добавим, что для выкупа земли под реконструкцию Вавилова в Ростове создали рабочую группу.

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