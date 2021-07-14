Минеева открыла в Москве новую приемную по вопросам налогового и финансового права

Она стала 26-й по счету общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, где будут решаться вопросы налогового и финансового права, разбираться административные споры. Также эта приемная стала седьмой заработавшей в Центральном административном округе города. Как сообщает tass.ru, руководитель работой новой приемной будет Борис Федосимов.
Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева заявила, что летний сезон в Москве - это самое актуальное, горячее время для открытия новых приемных. Она уверена, что именно сейчас бизнес более всего нуждается в оперативных консультациях и поддержке.
Татьяна Минеева подчеркнула, что столичные бизнесмены регулярно обращаются за консультациями в области налоговой и финансовой грамотности, поэтому все, что мешает работе малого и среднего бизнеса, необходимо устранить. Она отметила, что власти Москвы стремятся создать системную поддержку для защиты и восстановления предпринимательской деятельности, а также для последующего ее развития. Поэтому открытие новой приемной стало закономерным шагом в этом направлении.
Она рассказала, что при обращении в новую приемную представители сообщества столичных предпринимателей будут получать полную юридическую поддержку от участников экосистемы уполномоченного, а при желании смогут поднять свою правовую грамотность на новый, более качественный уровень.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве уточняет, что в течение I полугодия она получила 192 обращения. Из них 151 относилось к сфере административных споров, а 41 – к разбирательствам уголовного характера. Команда Татьяны Минеевой смогла добиться 49 побед, из которых 13 касались поданных жалоб по вопросам уголовно-правовой тематики.
Предполагается, что новая общественная приемная, как и открытые ранее приемные, будет разбирать обращения представителей бизнес-сообщества, предлагая им прямую юридическую поддержку от участников экосистемы уполномоченного, а также повышающие финансовую грамотность консультации профессионалов. Адрес новой приемной: Милютинский переулок, 9.
Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева сообщила об открытии 23-й по счету общественной приемной, которая стала второй в пределах Северо-Восточного административного округа Москвы.
Бизнес-омбудсмен также уточнила, что руководить работой новой приемной будет общественный уполномоченный по вопросам технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Барно Турсунова.
Минеева рассказала, что сейчас эта отрасль развивается стремительными темпами, в дальнейшем ее ждут только положительные изменения. Она пообещала, что малому и среднему предпринимательству будет оказываться поддержка, а депутаты будут предлагать к рассмотрению новые, полезные для бизнеса законодательные инициативы.