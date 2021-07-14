Минеева открыла в Москве новую приемную по вопросам налогового и финансового права

Татьяна Минеева подчеркнула, что столичные бизнесмены регулярно обращаются за консультациями в области налоговой и финансовой грамотности, поэтому все, что мешает работе малого и среднего бизнеса, необходимо устранить. Она отметила, что власти Москвы стремятся создать системную поддержку для защиты и восстановления предпринимательской деятельности, а также для последующего ее развития. Поэтому открытие новой приемной стало закономерным шагом в этом направлении.