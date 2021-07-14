Минеева выступит на конференции проекта "Школа бизнес-омбудсмена"

Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей расскажет участникам о задачах развития экосистемы уполномоченного через внешние коллаборации, пишет newsnn.ru.
До этого Минеева призвала к конструктивному диалогу деловые ассоциации, отраслевые объединения предпринимателей, общественные организации, а также органы исполнительной и законодательной власти столицы. Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей, благодаря совместным действиям удастся ответить на вопросы, которые сейчас стоят перед столичным бизнесом.
"Лишь общими усилиями мы сможем оказывать качественное влияние на деловой климат и сумеем сделать Москву еще более комфортной и привлекательной для предпринимателей", - считает бизнес-омбудсмен.
Известно, что проект пройдет с участием резидентов экосистемы уполномоченного, объединений предпринимателей, общественников и властей Москвы. В роли одного из спикеров мероприятия выступит министр правительства Москвы Александр Молотков. Совместно с Минеевой и другими присутствующими на конференции он обсудит трансформацию мер поддержки и развитие молодежного предпринимательства.
Кроме того, в роли экспертов выступят общественный советник уполномоченного, директор Института общественных инициатив Дмитрий Помотилов, депутат Мосгордумы Валерий Головченко, гендиректор РФРИТ Александр Павлов и многие другие.
На протяжении двух дней на конференции планируется презентация промежуточных результатов деятельности компонентов и институтов экосистемы уполномоченного. Также состоится панельная дискуссия партнеров экосистемы с госорганами и институтами развития.
Рабочие группы рассмотрят сразу несколько важных и актуальных тем. Участники обсудят цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса, поговорят о защите прав субъектов предпринимательской деятельности институтами экосистемы при уполномоченном. Кроме того, эксперты разберут главные препятствия и возможности законотворческих инициатив предпринимательства во время пандемии.
Предполагается, что все мероприятия, запланированные в рамках конференции, позволят проанализировать опыт деятельности резидентов и общественных институтов экосистемы, а также обменяться практическими знаниями и привлечь новых заинтересованных лиц. К ним относятся ИП, самозанятые граждане, представители МСП, инициаторы стартапов, социальные предприниматели и общественные деятели.