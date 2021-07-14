Минеева выступит на конференции проекта "Школа бизнес-омбудсмена"

До этого Минеева призвала к конструктивному диалогу деловые ассоциации, отраслевые объединения предпринимателей, общественные организации, а также органы исполнительной и законодательной власти столицы. Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей, благодаря совместным действиям удастся ответить на вопросы, которые сейчас стоят перед столичным бизнесом.