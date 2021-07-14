Размещение в типографии ИП Корчагин П.И. агитационных материалов

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ИП Корчагин П.И., г. Ростов-на-Дону сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения избирательных кампаний на Выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области, дополнительные выборы депутатов в Законодательное собрание Ростовской области и на всех иных выборах, всех уровней, по всем регионам Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ*
|Наименование/тираж
|100
|500
|1000
|5000
|10000
|Плакат имиджевый, А1+, 4+0, 105 г/м2
|67,00
|41,00
|33,00
|24,00
|21,00
|Плакат А2, 4+0, мелованная бумага 130 г/м2
|30,00
|12,00
|10,00
|5,50
|5,40
|Плакат АЗ, 4+0, мелованная бумага 130 г/м2
|25,80
|11,00
|7,10
|4,38
|4,10
|Плакат имиджевый, А3, 4+0, 80 г/м2, основа - самокл бумага
|43,60
|32,20
|28,80
|22,10
|15,50
|Газета А4, 4 полосы, 1+1, офсетная бумага 70 г/м2.
|20,00
|9,00
|4,80
|4,00
|3,40
|Газета А3, 4 полосы, 4+4, газетная бумага 45 г/м2
|25,00
|13,00
|8,10
|4,60
|3,74
|Листовка А4, 4+4, мелованная бумага 115г/м2.
|25,00
|12,00
|6,50
|2,40
|2,30
|Листовка А4, 1, фальц, 4+4, мелован бумага 115г/м2
|26,00
|9,30
|5,80
|3,00
|2,65
|Евробуклет, 4+4, мелов бумага 130 г/м2., 2 фальца
|25,00
|14,00
|7,00
|2,60
|2,65
|Листовка А5, 4+4, мелованная бумага 115 г/м2
|15,00
|9,00
|6,00
|1,80
|1,70
ШИРОКОФОРМАТНАЯ И ИНТЕРЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*
|
Наименование/качество печати
|
300dpi
|
540dpi
|
720dpi
|
1440dpi
|
Баннерная ткань 280 г/м2
|
300
|
540
|
790
|
943
|
Баннерная ткань 330 г/м2
|
350
|
590
|
860
|
1130
|
Баннерная ткань 440 г/м2
|
451
|
620
|
910
|
1312
|
Баннерная ткань 510 г/м2
|
550
|
790
|
1250
|
1720
|
Баннерная ткань литая 510 т/м2.
|
670
|
980
|
1620
|
2260
|
Транслюсцентная бумага
|
375
|
690
|
1230
|
1612
|
Сетка 270г/м2
|
450
|
540
|
850
|
980
|
Самоклеющаяся пленка
|
410
|
760
|
835
|
975
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ*
|
Наименование/тираж
|
100
|
1000
|
5000
|
Карманный календарь, 4+4, мелован бумага 180 г/м2
|
12,00
|
9,00
|
3,20
|
Визитка ламинированная, 4+4, мелов бум 350 г/м2
|
7,00
|
3,50
|
1,76
|
Значок закатной, 38мм
|
30,00
|
20,00
|
8,00
|
Магнит 5х5 см, полноцветный, ламинация
|
30,00
|
9,00
|
7,00
|
Воздушный шар круглый, размер 12
|
35,00
|
23,00
|
14,30
|
Флаг 1,00х1,50 м, полноцвет, карман под древко
|
1500,00
|
900,00
|
800,00
|
Бейсболка с логотипом
|
310,00
|
210,00
|
190,00
|
Футболка с логотипом с одной стороны
|
490,00
|
390,00
|
190,00
|
Манишка с логотипом
|
700,00
|
650,00
|
400,00
|
Ручка с логотипом
|
80,00
|
40,00
|
29,00
ИНАЯ ПРОДУКЦИЯ
|
Наименование
|
Стоимость за 1 ед.
|
Брендированная пленка на автомобиль 1*1 м, 4+0
|
690,00
«Цены указаны без надбавки за срочность, без учета стоимости разработки оригинал-макета, без учета стоимости доставки. Условия оплаты могут меняться в зависимости от изменения форматов и тиражей.