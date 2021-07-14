Размещение в типографии ИП Корчагин П.И. агитационных материалов

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ИП Корчагин П.И., г. Ростов-на-Дону сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения избирательных кампаний на Выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области, дополнительные выборы депутатов в Законодательное собрание Ростовской области и на всех иных выборах, всех уровней, по всем регионам Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице: