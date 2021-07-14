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Размещение в типографии ИП Корчагин П.И. агитационных материалов

14 июля 2021, 14:40
Фото: pixabay.com
Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах 2021 г. Ростов-на-Дону типография ИП Корчагин П.И.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ИП Корчагин П.И., г. Ростов-на-Дону сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения избирательных кампаний на Выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области, дополнительные выборы депутатов в Законодательное собрание Ростовской области и на всех иных выборах, всех уровней, по всем регионам Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ*

Наименование/тираж 100 500 1000 5000 10000
Плакат имиджевый, А1+, 4+0, 105 г/м2 67,00 41,00 33,00 24,00 21,00
Плакат А2, 4+0, мелованная бумага 130 г/м2 30,00 12,00 10,00 5,50 5,40
Плакат АЗ, 4+0, мелованная бумага 130 г/м2 25,80 11,00 7,10 4,38 4,10
Плакат имиджевый, А3, 4+0, 80 г/м2, основа - самокл бумага 43,60 32,20 28,80 22,10 15,50
Газета А4, 4 полосы, 1+1, офсетная бумага 70 г/м2. 20,00 9,00 4,80 4,00 3,40
Газета А3, 4 полосы, 4+4, газетная бумага 45 г/м2 25,00 13,00 8,10 4,60 3,74
Листовка А4, 4+4, мелованная бумага 115г/м2. 25,00 12,00 6,50 2,40 2,30
Листовка А4, 1, фальц, 4+4, мелован бумага 115г/м2 26,00 9,30 5,80 3,00 2,65
Евробуклет, 4+4, мелов бумага 130 г/м2., 2 фальца 25,00 14,00 7,00 2,60 2,65
Листовка А5, 4+4, мелованная бумага 115 г/м2 15,00 9,00 6,00 1,80 1,70

ШИРОКОФОРМАТНАЯ И ИНТЕРЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*

Фото: pixabay.com

Наименование/качество печати

300dpi

540dpi

720dpi

1440dpi

Баннерная ткань 280 г/м2

300

540

790

943

Баннерная ткань 330 г/м2

350

590

860

1130

Баннерная ткань 440 г/м2

451

620

910

1312

Баннерная ткань 510 г/м2

550

790

1250

1720

Баннерная ткань литая 510 т/м2.

670

980

1620

2260

Транслюсцентная бумага

375

690

1230

1612

Сетка 270г/м2

450

540

850

980

Самоклеющаяся пленка

410

760

835

975

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ*

Наименование/тираж

100

1000

5000

Карманный календарь, 4+4, мелован бумага 180 г/м2

12,00

9,00

3,20

Визитка ламинированная, 4+4, мелов бум 350 г/м2

7,00

3,50

1,76

Значок закатной, 38мм

30,00

20,00

8,00

Магнит 5х5 см, полноцветный, ламинация

30,00

9,00

7,00

Воздушный шар круглый, размер 12

35,00

23,00

14,30

Флаг 1,00х1,50 м, полноцвет, карман под древко

1500,00

900,00

800,00

Бейсболка с логотипом

310,00

210,00

190,00

Футболка с логотипом с одной стороны

490,00

390,00

190,00

Манишка с логотипом

700,00

650,00

400,00

Ручка с логотипом

80,00

40,00

29,00

ИНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование

Стоимость за 1 ед.

Брендированная пленка на автомобиль 1*1 м, 4+0

690,00

«Цены указаны без надбавки за срочность, без учета стоимости разработки оригинал-макета, без учета стоимости доставки. Условия оплаты могут меняться в зависимости от изменения форматов и тиражей.

Фото: pixabay.com
#Новости#Общество
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