Российским семьям станут выплачивать деньги на школьников с середины августа

Глава Минтруда РФ добавил, что родители могут направлять свои заявления с 15 июля через сайт госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда. Обратиться за единовременной выплатой для подготовки несовершеннолетнего к школе реально до конца октября.