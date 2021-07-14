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Российским семьям станут выплачивать деньги на школьников с середины августа

14 июля 2021, 11:57
Фото: pxhere.com
Министр труда Российской Федерации Антон Котяков рассказал, что семьям с детьми-школьниками начнут перечислять средства в рамках единовременных выплат с 16 августа.

Данное распоряжение отдал президент страны Владимир Путин. Об этом информирует iz.ru со ссылкой на «Газета.ру».

Благодаря выплатам от государства российские семьи смогут заблаговременно собрать детей к школе. Большинство семей получит единовременную выплату 16 августа 2021 года, сказал Котяков.

Глава Минтруда РФ добавил, что родители могут направлять свои заявления с 15 июля через сайт госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда. Обратиться за единовременной выплатой для подготовки несовершеннолетнего к школе реально до конца октября.

Выплата в 10 000 рублей на ребенка школьного возраста является единовременным пособием. Деньги могут перевести на счет, который привязан к карте любой платежной системы. Номер счета гражданину надо указать в заявлении, пояснил Котяков.

Помимо этого, многим российским семьям уже прислали в личном кабинете на Госуслугах предзаполненные заявления. Документ надо проверить и подтвердить точность информации, подытожил собеседник издания.

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