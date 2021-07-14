Российским семьям станут выплачивать деньги на школьников с середины августа

Данное распоряжение отдал президент страны Владимир Путин. Об этом информирует iz.ru со ссылкой на «Газета.ру».
Благодаря выплатам от государства российские семьи смогут заблаговременно собрать детей к школе. Большинство семей получит единовременную выплату 16 августа 2021 года, сказал Котяков.
Глава Минтруда РФ добавил, что родители могут направлять свои заявления с 15 июля через сайт госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда. Обратиться за единовременной выплатой для подготовки несовершеннолетнего к школе реально до конца октября.
Выплата в 10 000 рублей на ребенка школьного возраста является единовременным пособием. Деньги могут перевести на счет, который привязан к карте любой платежной системы. Номер счета гражданину надо указать в заявлении, пояснил Котяков.
Помимо этого, многим российским семьям уже прислали в личном кабинете на Госуслугах предзаполненные заявления. Документ надо проверить и подтвердить точность информации, подытожил собеседник издания.