Ростовский водоканал заплатит штраф за грязную питьевую воду с рыбным запахом

Напомним, что несколько месяцев в квартирах ростовчан из-под крана текла темная вода с запахом болота. За поставки некачественной воды, по словам Евгения Федяева, сегодня предприятие оштрафовано на 20 тыс. рублей.
«Поднимая налоги, повышая пенсионный возраст, наши чиновники опираются на успешный западный опыт. Но давайте тогда равняться и на размер штрафных санкций для таких крупных, градообразующих предприятий, как „Ростовводоканал“. Мы же прекрасно понимаем, что если бы такая компания в сфере ЖКХ на Западе поставляла некачественные услуги по водоснабжению, то и размер штрафа они заплатили бы в сотни миллионов долларов, а никак не 20 тысяч рублей», — возмутился Евгений Федяев.
Он привел пример штрафных санкций в Ростове для многодетной семьи с участком в 6 соток.
«Если многодетная семья в Ростове забудет провести поверку счетчика, то через полгода водоканал пересчитает им свои услуги по нормативу, обязательно учитывая и поливную площадь — шесть соток. Причем неважно, поливали люди свой участок земли или нет. В результате, за услуги водоканала за полгода семья заплатит несколько десятков тысяч рублей. Притом, что люди не наносили урон экологии. Так почему же водоканал находится в заведомо выгодном положении относительно потребителя? Компания зарабатывает сотни миллионов рублей. В тариф заложена не только очистка, поставка, транспортировка воды, но и инвестиционная составляющая, прибыль. А, нарушив права сотни тысяч жителей Ростова, водоканал заплатил штраф всего 20 тыс. рублей. Разве это соразмерно?» — недоумевает депутат.
Он рассказывает, что еще в конце апреля состоялась встреча администрации с водоканалом, на которой обсуждались мероприятия по улучшению качества воды, по поиску и ликвидации источников загрязнения реки Дон.
«То есть люди собрались для того, чтобы найти источники загрязнения воды. А они лежат на поверхности. В частности, Роспотребнадзор выявил, что места сброса нечистот в Дон совпали с местами сброса сточных вод „Ростовводоканала“ в Кумженке, в Казачьем Стане. Подтвердилась информация и по Камышевахе. Оказалось, что водоканал сбрасывает нечистоты прямо в Щепкинский лес», — заявил Евгений Федяев.
Ранее некоторые ростовчане в соцсетях назвали провокаторами людей, которые жаловались на вонючую воду.