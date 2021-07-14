Ростовский водоканал заплатит штраф за грязную питьевую воду с рыбным запахом

«Если многодетная семья в Ростове забудет провести поверку счетчика, то через полгода водоканал пересчитает им свои услуги по нормативу, обязательно учитывая и поливную площадь — шесть соток. Причем неважно, поливали люди свой участок земли или нет. В результате, за услуги водоканала за полгода семья заплатит несколько десятков тысяч рублей. Притом, что люди не наносили урон экологии. Так почему же водоканал находится в заведомо выгодном положении относительно потребителя? Компания зарабатывает сотни миллионов рублей. В тариф заложена не только очистка, поставка, транспортировка воды, но и инвестиционная составляющая, прибыль. А, нарушив права сотни тысяч жителей Ростова, водоканал заплатил штраф всего 20 тыс. рублей. Разве это соразмерно?» — недоумевает депутат.