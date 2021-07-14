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У Боярского заподозрили COVID-19
14 июля 2021, 09:53
Фото: wikimedia.org
Представители Михаила Боярского сообщили, что у 71-летнего актера есть подозрение на коронавирус.
Как сообщает
RT
, точного диагноза пока нет, актер чувствует себя нормально и находится дома.
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