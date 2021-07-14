rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Москве вакцинировали от коронавируса около 70% врачей

14 июля 2021, 11:58
Фото: pxhere.com
В столице Российской Федерации прививку от COVID-19 сделали почти 70% врачей.

По словам градоначальника Москвы Анастасии Раковой, прогресс в прохождении вакцинации наблюдается и среди сотрудников сферы образования. Об этом информирует iz.ru со ссылкой на «Газета.ру».

Так на 14 июля укол от новой коронавирусной инфекции поставили 66% работникам столичных учебных заведений. Речь идет о почти всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования.

Вакцинированы порядка 70% сотрудников медицинских организаций Москвы. Здесь имеются в виду больницы, поликлиники, скорая помощь и прочие структуры по охране здоровья населения, резюмировала Ракова.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58