В Москве вакцинировали от коронавируса около 70% врачей

По словам градоначальника Москвы Анастасии Раковой, прогресс в прохождении вакцинации наблюдается и среди сотрудников сферы образования. Об этом информирует iz.ru со ссылкой на «Газета.ру».
Так на 14 июля укол от новой коронавирусной инфекции поставили 66% работникам столичных учебных заведений. Речь идет о почти всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования.
Вакцинированы порядка 70% сотрудников медицинских организаций Москвы. Здесь имеются в виду больницы, поликлиники, скорая помощь и прочие структуры по охране здоровья населения, резюмировала Ракова.