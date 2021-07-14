В Ростове прививку от коронавируса сделали 54% горожан

Рост заболеваемости в Ростове контролируемый, за последние стуки в городе выявили 109 случаев, тогда как еще месяц назад их было 50-60. Но в самый пиковый период пандемии в Ростове выявляли про 150 новых больных ежедневно, что гораздо больше, чем сейчас.