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В Ростове прививку от коронавируса сделали 54% горожан

14 июля 2021, 13:20
Фото: rostov-gorod.ru
Ростов-на-Дону близок к выполнению плана по вакцинации, прививку сделали 54% жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер заявил, что перебоев с вакциной в городе нет, в настоящее время в Ростове имеется около 20 тысяч доз препарата и работают более 50 прививочных пунктов.

При этом в Ростове фиксировали случаи заражения коронавирусом после прививки, но их немного, кроме того, уже привитые граждане переносят инфекцию намного легче.

Рост заболеваемости в Ростове контролируемый, за последние стуки в городе выявили 109 случаев, тогда как еще месяц назад их было 50-60. Но в самый пиковый период пандемии в Ростове выявляли про 150 новых больных ежедневно, что гораздо больше, чем сейчас.

Также Логвиненко рассказал, что ростовские врачи готовы уйти в «красную» зону при третьей волне коронавируса.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
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