В Ростовской области придумали, как бороться с амброзией

По словам вице-спикера донского парламента Вячеслава Василенко, проблема борьбы с амброзией крайне актуальна для региона. Он отметил, что только в 2019 году в медучреждения обратились более 50 тысяч пациентов с диагнозом «аллергический ринит» и почти 30 тысяч пациентов с диагнозом «бронхиальная астма». «К сожалению, мы вынуждены констатировать: существующие сегодня механизмы борьбы с распространением амброзии не работают в полной мере, — подчеркнул Вячеслав Василенко.