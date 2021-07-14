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В Ростовской области придумали, как бороться с амброзией

14 июля 2021, 09:55
Фото: rostov-gorod.ru
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили поощрять жителей региона и организации, которые способствуют борьбе с амброзией, говорится в сообщении органа законодательной власти.

На заседании Законодательного собрания, посвященного борьбе с амброзией и сохранению здоровья жителей Ростовской области, было принято решение вдвое увеличить штрафы за отсутствие мер по уничтожению амброзии в Ростовской области. В настоящее время эти штрафы остаются на прежнем уровне: для граждан — от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1 000 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.

Фото: Законодательное собрание Ростовской области

Однако вместе с увеличением штрафов было внесено предложение финансового поощрения людей и организаций, самостоятельно борющихся с распространением сорной травы, а также увеличение финансирования мероприятий по данному направлению.

По словам вице-спикера донского парламента Вячеслава Василенко, проблема борьбы с амброзией крайне актуальна для региона. Он отметил, что только в 2019 году в медучреждения обратились более 50 тысяч пациентов с диагнозом «аллергический ринит» и почти 30 тысяч пациентов с диагнозом «бронхиальная астма». «К сожалению, мы вынуждены констатировать: существующие сегодня механизмы борьбы с распространением амброзии не работают в полной мере, — подчеркнул Вячеслав Василенко.

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