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Зоолог рассказал, когда на Дону закончится нашествие агрессивных божьих коровок

14 июля 2021, 11:02
Фото: pexels.com
Нашествие божьих коровок в Ростовской области вызвано несколькими факторами, сообщил зоолог Алексей Тихонов.

Напомним, огромное скопление насекомых заметили на Павло-Очаковской косе, при этом божьи коровки агрессивны и больно кусают людей.

Как пишет 1rnd, у божьих коровок периодически бывают всплески численности. В этом году увеличению их количества поспособствовала жаркая влажная погода и увеличившееся поголовье тли, которыми питаются божьи коровки.

Несмотря на то, что насекомые кусаются, прокусить человеческую кожу они не могут. Но сами по себе насекомые ядовитые, а те пятна, что они оставляют на коже, в большом количестве могут вызвать дерматит или аллергию.

При этом увеличение численности божьих коровок не вредит экосистеме, с небольшим опозданием вырастет и популяция естественных врагов насекомых, которые уничтожат большую часть поголовья. После этого число божьих коровок в Ростовской области вернется к обычному.

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