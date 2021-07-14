Зоолог рассказал, когда на Дону закончится нашествие агрессивных божьих коровок

Напомним, огромное скопление насекомых заметили на Павло-Очаковской косе, при этом божьи коровки агрессивны и больно кусают людей.
Как пишет 1rnd, у божьих коровок периодически бывают всплески численности. В этом году увеличению их количества поспособствовала жаркая влажная погода и увеличившееся поголовье тли, которыми питаются божьи коровки.
Несмотря на то, что насекомые кусаются, прокусить человеческую кожу они не могут. Но сами по себе насекомые ядовитые, а те пятна, что они оставляют на коже, в большом количестве могут вызвать дерматит или аллергию.
При этом увеличение численности божьих коровок не вредит экосистеме, с небольшим опозданием вырастет и популяция естественных врагов насекомых, которые уничтожат большую часть поголовья. После этого число божьих коровок в Ростовской области вернется к обычному.