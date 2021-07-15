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Какие улицы Ростова-на-Дону останутся без электричества в четверг 15 июля

15 июля 2021, 04:54
Фото: Pixabay
В Ростове-на-Дону в четверг 15 июля запланированы массовые отключения электричества, пишет «Донэнерго».

Света не будет на улицах Мясникова, 19-я линия, 21-я линия, Ченцова и проспекте Шолохова. Ограничения введут по улицам Буйнакская, Граненная, переулку Кривошлыковский.

Этот день придется провести без света жителям улиц 1-я Грамши, 2-я Грамши, Волжская, Камская, Мурманская, Калужская, Дундича, Можайская. Обесточат улицы Гончарова, Дундича, Конституционная, 20-летия Октября, Кемеровская, Калужская, Брестская.

Электричество выключат на улицах 12 декабря, Физическая, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Карбышева.

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