Какие улицы Ростова-на-Дону останутся без электричества в четверг 15 июля

Света не будет на улицах Мясникова, 19-я линия, 21-я линия, Ченцова и проспекте Шолохова. Ограничения введут по улицам Буйнакская, Граненная, переулку Кривошлыковский.
Этот день придется провести без света жителям улиц 1-я Грамши, 2-я Грамши, Волжская, Камская, Мурманская, Калужская, Дундича, Можайская. Обесточат улицы Гончарова, Дундича, Конституционная, 20-летия Октября, Кемеровская, Калужская, Брестская.
Электричество выключат на улицах 12 декабря, Физическая, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Карбышева.