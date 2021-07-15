Пермский ЦБК впервые провел электронные торги макулатурой

По сообщению издания properm.ru, на предприятии считают, что такой формат проведения торгов является эффективным, поскольку заявки могут подавать компании, занимающиеся сбором, сортировкой и утилизацией отходов со всей России. Всего на торги, проведенные ПЦБК, подали заявки четыре предприятия не только из Пермского края, но и из Челябинской области. Победителями аукциона стали пермские компании ООО «УФПГ» и «Аверспак», предложившие минимальную цену.
Необходимо отметить, что в Прикамье онлайн-торги проводятся с марта этого года. Их организация была выполнена по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина. Сделки совершаются на онлайн площадке «ТЭК-Торг».
«Безусловно, мы видим потенциал для биржевой торговли в сфере реализации вторичных материалов и в создании производственных площадок по переработке отходов. Реализация вторсырья через торги позволяет выстроить эффективные цепочки переработки полезных фракций отходов и обеспечить рынками сбыта предприятия-переработчики», — сказал Махонин.
Отмечается, что за последние несколько лет Пермская целлюлозно-бумажная компания значительно нарастила объем переработки макулатуры, достигнув показателя триста тысяч тонн. Это более пяти процентов всего объема макулатуры в Российской Федерации. До недавнего времени ее утилизировали или увозили на полигоны, а сейчас используют для производства новой продукции — тарного картона, из которого делают гофроупаковку. Это позволяет сэкономить порядка 6 миллионов кубометров леса.
«У нас давно отлажен механизм сбора макулатуры марки МС-5Б с торговыми сетями, где образуется большое количество отходов упаковки из гофрокартона. И поэтому нам легко было организовать закупки через электронную торговую площадку, вся методология есть», — говорит коммерческий директор ГП «ПЦБК» Игорь Синицын.
Сейчас в России порядка девяноста процентов макулатуры МС-5Б (гофроупаковка) перерабатывается. Синицын подчеркнул, что это происходит благодаря ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» — Пермская целлюлозно-бумажная компания входит в нее. Компания планирует дальнейшее использование торговой площадки «ТЭК-Торг» для проведения аукционов по закупке макулатуры, в которых смогут участвовать предприятия со всей России.
Кроме этого, ПЦБК реализует несколько экологических проектов, продвигает экологическую культуру и модернизирует свое оборудование, снижая нагрузку на окружающую среду.
К примеру, в рамках реализации проекта «Экодесант» проводятся лекции и мастер-классы для взрослых и детей. На сегодняшний день география проекта существенно расширилась, и его реализуют в двенадцати регионах. Также компания уделяет повышенное внимание восстановлению лесов на арендованных ею территориях.