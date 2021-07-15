Пермский ЦБК впервые провел электронные торги макулатурой

Отмечается, что за последние несколько лет Пермская целлюлозно-бумажная компания значительно нарастила объем переработки макулатуры, достигнув показателя триста тысяч тонн. Это более пяти процентов всего объема макулатуры в Российской Федерации. До недавнего времени ее утилизировали или увозили на полигоны, а сейчас используют для производства новой продукции — тарного картона, из которого делают гофроупаковку. Это позволяет сэкономить порядка 6 миллионов кубометров леса.