rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти год не могут найти виновных в смерти заключенных в Ростовской области

15 июля 2021, 16:21
Фото: 61.fsin.gov.ru
Несмотря на существующие доказательства об издевательствах над заключенными в региональной больнице ГУФИН, правоохранительные органы отказываются верить произошедшему, сообщил RostovGazeta Председатель ОНК Игорь Омельченко.

Омельченко отметил, что прошел уже почти год с того момента, как были выявлены случаи издевательств над заключенными в больнице регионального ГУФСИН.

«На днях я собираюсь попасть на прием к прокурору области и поднять вопрос о том, почему ничего не происходит. Ведь если раньше у нас не было желающих рассказать о пытках и насилии, то сегодня почти 25 человек при опросе прокуратуры и УСБ подтвердили это. Их тоже били, длительно привязывали, у людей остались шрамы. Но до сих пор следствие не опросило даже меня. Не затребованы доказательства, фото и видео материалы. Никто ничего не делает. Не проводятся проверки. Ни по одному эпизоду не возбуждено уголовное дело», — сообщил Игорь Омельченко.

Материалы по теме
Заключенный в Ростовской области умер в больнице после попытки суицидаО смерти от пыток еще одного заключенного в Ростове сообщил общественникПытки в тюрьмах: чем закончились издевательства над заключенными в Ростовской области
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58