Почти год не могут найти виновных в смерти заключенных в Ростовской области

«На днях я собираюсь попасть на прием к прокурору области и поднять вопрос о том, почему ничего не происходит. Ведь если раньше у нас не было желающих рассказать о пытках и насилии, то сегодня почти 25 человек при опросе прокуратуры и УСБ подтвердили это. Их тоже били, длительно привязывали, у людей остались шрамы. Но до сих пор следствие не опросило даже меня. Не затребованы доказательства, фото и видео материалы. Никто ничего не делает. Не проводятся проверки. Ни по одному эпизоду не возбуждено уголовное дело», — сообщил Игорь Омельченко.