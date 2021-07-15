Ростовские экологи назвали плотины самой большой проблемой Дона

Начиная с 1991 года поток судов на Дону возрос более чем в пять раз. Сегодня река Дон, по мнению экологов, буквально превратилась в шоссе, с проходимостью свыше 15 тысяч судов в год.
«Береговые нерестовые участки Дона и его рукавов сейчас настолько заилены, что потеряли воспроизводственное значение. Под воздействием сброса с судов подсланевых, фекальных и балластовых вод происходит загрязнение речной воды. При работе плавсредств также наблюдается загрязнение водной массы и донных отложений нефтепродуктами», — сообщил Андрей Зайчиков.
Одной из основных экологических проблем Ростовской области и реки Дон экологи общественной организации «Зеленый регион» считают плотины и гидросооружения, которые, по их мнению, нередко устанавливались с многочисленными нарушениями для нормального функционирования бассейна реки. Загрязнение Дона и его притоков усиливают и стоки промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий. Уже долгое время донские ученые и экологи фиксируют загрязнения промышленными, бытовыми, канализационными стоками и гербицидами.
«Все это требует немедленного вмешательства ученых и органов власти. Нельзя допускать деградацию биоразнообразия Донского бассейна и уменьшения продуктивности территории», — подчеркивает Андрей Зайчиков.
На базе Донского института общественники и эксперты формируют сегодня проект «Донской осетровый парк», который, по их мнению, поможет реализовать концепцию продовольственной безопасности региона за счет развития естественного биологического разнообразия и увеличения продуктивности Донского бассейна.
«Ведь за последние годы улов рыбы сократился более чем в 30 раз», — констатировал Андрей Зайчиков.