rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовские экологи назвали плотины самой большой проблемой Дона

15 июля 2021, 08:40
Фото: donland.ru
Интенсивное судоходство оказывает негативное влияние на все элементы экосистемы Дона, в том числе на состояние рыбных запасов и водных биоресурсов, сообщил RostovGazeta эколог общественной организации Андрей Зайчиков.

Начиная с 1991 года поток судов на Дону возрос более чем в пять раз. Сегодня река Дон, по мнению экологов, буквально превратилась в шоссе, с проходимостью свыше 15 тысяч судов в год.

«Береговые нерестовые участки Дона и его рукавов сейчас настолько заилены, что потеряли воспроизводственное значение. Под воздействием сброса с судов подсланевых, фекальных и балластовых вод происходит загрязнение речной воды. При работе плавсредств также наблюдается загрязнение водной массы и донных отложений нефтепродуктами», — сообщил Андрей Зайчиков.

Одной из основных экологических проблем Ростовской области и реки Дон экологи общественной организации «Зеленый регион» считают плотины и гидросооружения, которые, по их мнению, нередко устанавливались с многочисленными нарушениями для нормального функционирования бассейна реки. Загрязнение Дона и его притоков усиливают и стоки промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий. Уже долгое время донские ученые и экологи фиксируют загрязнения промышленными, бытовыми, канализационными стоками и гербицидами.

Фото: donland.ru

«Все это требует немедленного вмешательства ученых и органов власти. Нельзя допускать деградацию биоразнообразия Донского бассейна и уменьшения продуктивности территории», — подчеркивает Андрей Зайчиков.

На базе Донского института общественники и эксперты формируют сегодня проект «Донской осетровый парк», который, по их мнению, поможет реализовать концепцию продовольственной безопасности региона за счет развития естественного биологического разнообразия и увеличения продуктивности Донского бассейна.

«Ведь за последние годы улов рыбы сократился более чем в 30 раз», — констатировал Андрей Зайчиков.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области массово гибнут птицы и рыбы.

Материалы по теме
В поселке Овощной Ростовской области канализация растеклась рекойЭкология в опасности: как в Ростовской области канализацию сливают в ДонПожары, ветры, потопы: к чему привело уничтожение природы Донского края
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58