Ростовские экологи назвали плотины самой большой проблемой Дона

Одной из основных экологических проблем Ростовской области и реки Дон экологи общественной организации «Зеленый регион» считают плотины и гидросооружения, которые, по их мнению, нередко устанавливались с многочисленными нарушениями для нормального функционирования бассейна реки. Загрязнение Дона и его притоков усиливают и стоки промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий. Уже долгое время донские ученые и экологи фиксируют загрязнения промышленными, бытовыми, канализационными стоками и гербицидами.