Ростовским туристам без прививки на курортах Кубани грозит огромный штраф - эксперт

«Определено, что туристов без прививки выселять из отелей не будут. Но таким отдыхающим может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Тем не менее пока, как всегда после появления нового указа, возникает много вопросов. Понятно, что люди без прививки заплатят штраф и продолжат отдых. Но как планируется их изолировать? Как будет организовано питание и отдых для невакцинированных туристов?» — выразил недоумение эксперт.