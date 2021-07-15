rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовским туристам без прививки на курортах Кубани грозит огромный штраф - эксперт

15 июля 2021, 09:35
Фото: pixabay.com
Директор турагентства Максим Гурин рассказал, что грозит туристам из Ростова-на-Дону, которые собираются отдыхать в Краснодарском крае без прививки.

Гурин поясняет, что сегодня в Краснодарском крае продолжает дорабатываться постановление об отказе размещения с 1 августа в отелях курорта туристов без вакцинации от COVID-19.

«Определено, что туристов без прививки выселять из отелей не будут. Но таким отдыхающим может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Тем не менее пока, как всегда после появления нового указа, возникает много вопросов. Понятно, что люди без прививки заплатят штраф и продолжат отдых. Но как планируется их изолировать? Как будет организовано питание и отдых для невакцинированных туристов?» — выразил недоумение эксперт.

По ожиданиям турагентов, подробные алгоритмы размещения граждан, не прошедших вакцинацию от COVID-19, появятся ближе к первому августа.

Ранее RostovGazeta сообщала, что не прошедшим вакцинацию ростовчанам грозят большими штрафами при отказе от путевки.

Материалы по теме
Поддельные сертификаты о вакцинации начали массово продавать в Ростове-на-Дону с июляКовалев назвал медвежьей услугой продажу сертификатов о вакцинации в РостовеКак проходит вакцинация для беременных в Ростовской области и на что готовы врачи
#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58