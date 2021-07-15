Стрекозы атаковали Ростовскую область вслед за божьими коровками

«Вслед за нашествием божьих коровок случилось нашествие стрекоз», — сказано в сообщении.
Очевидцы опубликовали видеоролик, на котором запечатлели рой стрекоз, летающих под навесом.
«Все нормально. Стрекозы прилетели жрать божьих коровок», — прокомментировал один из пользователей. В целом ростовчане сошлись во мнении, что стрекозы приятнее комаров и божьих коровок.
Напомним, до этого на на Павло-Очаковской косе заметили огромное количество божьих коровок, которые вели себя агрессивно и больно кусали людей. При этом зоолог рассказал, что нашествие божьих коровок прекратится в скором времени само собой.