В Курске заменят 20 км трубопровода по концессии

По словам управляющего директора курского филиала «Квадры» Александра Воронина, наиболее проблемными являются участки квартальных теплосетей на улицах Орловской, Веспремской и проспекте Дружбы. Там планируется обновить более 2,7 километра трубопроводов, которые обеспечивают теплом 16 многоквартирных домов. К этой работе уже приступили, сообщает kommersant.ru. В «Квадре» отметили, что вместо старых труб будут уложены новые износостойкие с минимальных сроком службы 40 лет.
Согласно договоренностям, компания в следующие 15 лет проведет модернизацию муниципальных объектов теплоснабжения. Общая сумма инвестиций составит 1,9 миллиарда рублей (без НДС). Почти две трети финансирования составят собственные и заемные средства компании, еще 300 миллионов рублей добавит Фонд содействия реформированию ЖКХ, и 100 миллионов рублей будет выделено из бюджетов области и администрации Курска.
Отмечается, что для «Квадры» это не первое концессионное соглашение. С 2019 года компания заменила 48 километров теплосетей по концессии с властями Воронежской области и регионального центра. Также энергетики провели масштабные работы на муниципальных котельных и теплопунктах.
Инвестиции в обновление инфраструктуры Воронежа в период с 2019 по 2033 годы составят три миллиарда 650 миллионов рублей. Финансирование идет за счет собственных и заемных средств «Квадры».