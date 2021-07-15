В Курске заменят 20 км трубопровода по концессии

По словам управляющего директора курского филиала «Квадры» Александра Воронина, наиболее проблемными являются участки квартальных теплосетей на улицах Орловской, Веспремской и проспекте Дружбы. Там планируется обновить более 2,7 километра трубопроводов, которые обеспечивают теплом 16 многоквартирных домов. К этой работе уже приступили, сообщает kommersant.ru. В «Квадре» отметили, что вместо старых труб будут уложены новые износостойкие с минимальных сроком службы 40 лет.