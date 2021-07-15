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В Курске заменят 20 км трубопровода по концессии

15 июля 2021, 09:31
Курский филиал ПАО «Квадра» планирует в 2021 году заменить около 20 километров трубопроводов по концессионному соглашению с мэрией Курска и администрацией Курской области. В компании сообщили, что стоимость замены превысит 233,5 миллиона рублей.

По словам управляющего директора курского филиала «Квадры» Александра Воронина, наиболее проблемными являются участки квартальных теплосетей на улицах Орловской, Веспремской и проспекте Дружбы. Там планируется обновить более 2,7 километра трубопроводов, которые обеспечивают теплом 16 многоквартирных домов. К этой работе уже приступили, сообщает kommersant.ru. В «Квадре» отметили, что вместо старых труб будут уложены новые износостойкие с минимальных сроком службы 40 лет.

Согласно договоренностям, компания в следующие 15 лет проведет модернизацию муниципальных объектов теплоснабжения. Общая сумма инвестиций составит 1,9 миллиарда рублей (без НДС). Почти две трети финансирования составят собственные и заемные средства компании, еще 300 миллионов рублей добавит Фонд содействия реформированию ЖКХ, и 100 миллионов рублей будет выделено из бюджетов области и администрации Курска.

Отмечается, что для «Квадры» это не первое концессионное соглашение. С 2019 года компания заменила 48 километров теплосетей по концессии с властями Воронежской области и регионального центра. Также энергетики провели масштабные работы на муниципальных котельных и теплопунктах.

Инвестиции в обновление инфраструктуры Воронежа в период с 2019 по 2033 годы составят три миллиарда 650 миллионов рублей. Финансирование идет за счет собственных и заемных средств «Квадры».

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