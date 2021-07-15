В Ростовской области в 2021 году произвели более 33,6 миллиона медицинских масок

Напомним, что весной 2020 года Ростовская область испытывала дефицит медицинских масок - на тридцать ростовчан приходилась одна единица произведенной масочной продукции как медицинского, так и немедицинского назначения. На прошлой неделе, во время рейдов, проведенных в общественном транспорте, ростовчанам бесплатно раздавали медицинские маски.