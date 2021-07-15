В Ростовской области в 2021 году произвели более 33,6 миллиона медицинских масок

Все маски соответствуют стандартам и требованиям ГОСТа и поставляются на промышленные предприятия, в медицинские учреждения региона, аптеки и другие федеральные единицы.
Кроме того за первые полгода на Дону было произведено больше 14,4 млн штук немедицинских (лицевых) масок.Сейчас на складах Ростовской области сформирован запас немедицинских масок в количестве 115 тысяч штук.
Напомним, что весной 2020 года Ростовская область испытывала дефицит медицинских масок - на тридцать ростовчан приходилась одна единица произведенной масочной продукции как медицинского, так и немедицинского назначения. На прошлой неделе, во время рейдов, проведенных в общественном транспорте, ростовчанам бесплатно раздавали медицинские маски.
Возникновение подобных рейдов связано с участившимися случаями нарушения масочного режима: с начала месяца удалось зафиксировать более 400 случаев нарушений масочного режима в общественном транспорте, по причине которых власти расторгли контракты с двумя ростовскими перевозчиками.