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Власти Ростова расторгли контракты с двумя перевозчиками из-за масочного режима

15 июля 2021, 09:54
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону расторгли контракты с двумя транспортными компаниями, которые допустили нарушения, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В городе ужесточили меры к нарушителям санитарных норм. Соблюдение масочного режима проверяют каждый день, а также работу кондиционеров в автобусах.

Во время рейдов пассажирам раздают маски, а контролировать соблюдение правил обязан водитель. За нарушение перевозчикам грозит штраф, либо автобус могут снять с маршрута.

«На устранение недочетов дают 10 дней. Но часть компаний игнорирует требования и не выполняет условия контрактов», — уточнил Логвиненко.

Из-за этого расторгли контракты с «ЮТК» и «Авто-Сити». Ранее в автобусах Ростова за неделю выявили 115 нарушений масочного режима.

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