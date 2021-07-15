Власти Ростова расторгли контракты с двумя перевозчиками из-за масочного режима

В городе ужесточили меры к нарушителям санитарных норм. Соблюдение масочного режима проверяют каждый день, а также работу кондиционеров в автобусах.
Во время рейдов пассажирам раздают маски, а контролировать соблюдение правил обязан водитель. За нарушение перевозчикам грозит штраф, либо автобус могут снять с маршрута.
«На устранение недочетов дают 10 дней. Но часть компаний игнорирует требования и не выполняет условия контрактов», — уточнил Логвиненко.
Из-за этого расторгли контракты с «ЮТК» и «Авто-Сити». Ранее в автобусах Ростова за неделю выявили 115 нарушений масочного режима.