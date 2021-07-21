В Ростовской области глава села получил срок за махинации с землей

Оба бывших чиновника получили по шесть лет лишения свободы, им также запретили занимать государственные должности в течение двух лет. Фигуранты дела были обвинены в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Приговор в законную силу пока не вступил.