В Ростовской области глава села получил срок за махинации с землей

Posted 21 июля 2021, 08:34
Published 21 июля 2021, 08:34
Modified 21 февраля, 13:09
Updated 21 февраля, 13:09
В течение трех лет, с 2014 по 2017 годы, экс-глава поселения Юрий Алисов и бывший руководитель сектора имущественных и земельных отношений Сергей Нефедов оформляли на себя право собственности на землю, расположенную на территории Песчанокопского. Оформление документов осуществляли подчиненные обвиняемых, благодаря этому фигуранты присвоили восемь земельных участков общей стоимостью более трех миллионов рублей.
Оба бывших чиновника получили по шесть лет лишения свободы, им также запретили занимать государственные должности в течение двух лет. Фигуранты дела были обвинены в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в Ростове были задержаны замначальник таможенного управления, а также учредитель одной из коммерческих организаций по подозрению в мошенничестве и хищении чужого имущества: общая сумма ущерба составила более 85 миллионов рублей.