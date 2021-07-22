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Posted 22 июля 2021, 08:38

Published 22 июля 2021, 08:38

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Из-за жары в июле ростовчанам предложили пользоваться одним электроприбором на семью

Из-за жары в июле ростовчанам предложили пользоваться одним электроприбором на семью

22 июля 2021, 08:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителям Пролетарского района предлагают использовать один электроприбор на семью, чтобы не было отключений света, пожаловались горожане.

Напомним, что в июле из-за аномальной жары по всему городу ощущаются перебои с электричеством. Энергетики заявляли, что причиной является активное использование кондиционеров. Из-за охлаждающих систем происходят перегрузки на сети. Это приводит к проблемам с электроснабжением.

По информации издания Bloknot-rostov, энергетики предложили жителям Пролетарского района пользоваться одним электроприбором. Горожане возмутились таким предложением.

Подробный материал о том, что происходит в городе из-за жары, читайте по ссылке.

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