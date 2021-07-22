Из-за жары в июле ростовчанам предложили пользоваться одним электроприбором на семью

Напомним, что в июле из-за аномальной жары по всему городу ощущаются перебои с электричеством. Энергетики заявляли, что причиной является активное использование кондиционеров. Из-за охлаждающих систем происходят перегрузки на сети. Это приводит к проблемам с электроснабжением.