Из-за жары в июле ростовчанам предложили пользоваться одним электроприбором на семью

Posted 22 июля 2021, 08:38
Published 22 июля 2021, 08:38
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Напомним, что в июле из-за аномальной жары по всему городу ощущаются перебои с электричеством. Энергетики заявляли, что причиной является активное использование кондиционеров. Из-за охлаждающих систем происходят перегрузки на сети. Это приводит к проблемам с электроснабжением.
По информации издания Bloknot-rostov, энергетики предложили жителям Пролетарского района пользоваться одним электроприбором. Горожане возмутились таким предложением.