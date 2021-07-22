Присяжные в Новочеркасске оправдали мужчину, обвиняемого в пьяной драке с погибшим

Posted 22 июля 2021, 14:52
Published 22 июля 2021, 14:52
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
В суде рассматривали дело о конфликте, произошедшем в апреле 2020 года. Фигурант дела обвинялся в убийстве своего товарища, произошедшем в результате пьяного скандала. В материалах дела говорилось о том, что обвиняемый жестоко избил жертву преступления, и мужчина скончался в квартире в результате полученных травм. По результатам дела прокуратура выдвинула обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»: обвиняемому грозило до 15 лет лишения свободы.
Однако защита настояла на суде присяжных, и виновность обвиняемого не была доказана. Решение о непричастности подозреваемого к убийству было принято коллегией из шести присяжных. Новочеркасский суд провозгласил оправдательный приговор 22 июля, но пока он не вступил в законную силу.
Личность настоящего преступника пока остается неизвестной.
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