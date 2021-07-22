Присяжные в Новочеркасске оправдали мужчину, обвиняемого в пьяной драке с погибшим

В суде рассматривали дело о конфликте, произошедшем в апреле 2020 года. Фигурант дела обвинялся в убийстве своего товарища, произошедшем в результате пьяного скандала. В материалах дела говорилось о том, что обвиняемый жестоко избил жертву преступления, и мужчина скончался в квартире в результате полученных травм. По результатам дела прокуратура выдвинула обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»: обвиняемому грозило до 15 лет лишения свободы.