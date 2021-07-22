rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2021, 14:52

Published 22 июля 2021, 14:52

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Присяжные в Новочеркасске оправдали мужчину, обвиняемого в пьяной драке с погибшим

Присяжные в Новочеркасске оправдали мужчину, обвиняемого в пьяной драке с погибшим

22 июля 2021, 14:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новочеркасске оправдали подозреваемого, обвиняемого в убийстве в нетрезвом состоянии, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В суде рассматривали дело о конфликте, произошедшем в апреле 2020 года. Фигурант дела обвинялся в убийстве своего товарища, произошедшем в результате пьяного скандала. В материалах дела говорилось о том, что обвиняемый жестоко избил жертву преступления, и мужчина скончался в квартире в результате полученных травм. По результатам дела прокуратура выдвинула обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»: обвиняемому грозило до 15 лет лишения свободы.

Однако защита настояла на суде присяжных, и виновность обвиняемого не была доказана. Решение о непричастности подозреваемого к убийству было принято коллегией из шести присяжных. Новочеркасский суд провозгласил оправдательный приговор 22 июля, но пока он не вступил в законную силу.

Личность настоящего преступника пока остается неизвестной.

Ранее в Ростове был оправдан один из фигурантов дела об обманутых дольщиках ЖК «Европейский»: им оказался директор компании «Строй Старт».

Материалы по теме
Оправданный судом ростовский архитектор стал самым бедным чиновником в администрацииУчастников пикета в поддержку протестующих в Белоруссии оправдали в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика