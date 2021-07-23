rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2021, 10:44

Published 23 июля 2021, 10:44

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Глава Минздрава рассказал о заболевших ковидом после прививки в Ростовской области

Глава Минздрава рассказал о заболевших ковидом после прививки в Ростовской области

23 июля 2021, 10:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области не было зафиксировано ни одного летального исхода среди заболевших коронавирусом после вакцинации, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

По словам главы регионального Минздрава, в Ростовской области не было зафиксировано случаев инвалидизации или же летального исхода после вакцинации.

«Всего в Ростовской области количество случаев обращения из-за побочных эффектов в медицинские учреждения достигло 234, но случаев инвалидизации или фатального исхода зафиксировано не было» — сообщил Юрий Кобзев.

Он добавил, что в стационары попадают единицы из тех, кто привился против коронавируса. А заболевание протекает у таких пациентов, как правило без осложнений. «И ни одного человека, который прошел полную аппликацию вакцины, не госпитализировали в анестезиологические отделения. Это говорит о том, что вакцина работает, иных данных у министерства здравоохранения нет», — подчеркнул Кобзев.

Напомним, что Ростовская область вошла в топ регионов по числу вакцинированных от коронавируса наряду с еще десятью субъектами РФ. На 23 июля первый этап вакцинации в регионе прошли 983655 человек.

Материалы по теме
Ростовская область вошла в топ регионов по числу вакцинированных от коронавируса
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика