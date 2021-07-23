Глава Минздрава рассказал о заболевших ковидом после прививки в Ростовской области

Posted 23 июля 2021, 10:44
Published 23 июля 2021, 10:44
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
По словам главы регионального Минздрава, в Ростовской области не было зафиксировано случаев инвалидизации или же летального исхода после вакцинации.
«Всего в Ростовской области количество случаев обращения из-за побочных эффектов в медицинские учреждения достигло 234, но случаев инвалидизации или фатального исхода зафиксировано не было» — сообщил Юрий Кобзев.
Он добавил, что в стационары попадают единицы из тех, кто привился против коронавируса. А заболевание протекает у таких пациентов, как правило без осложнений. «И ни одного человека, который прошел полную аппликацию вакцины, не госпитализировали в анестезиологические отделения. Это говорит о том, что вакцина работает, иных данных у министерства здравоохранения нет», — подчеркнул Кобзев.
Напомним, что Ростовская область вошла в топ регионов по числу вакцинированных от коронавируса наряду с еще десятью субъектами РФ. На 23 июля первый этап вакцинации в регионе прошли 983655 человек.