Глава Минздрава рассказал о заболевших ковидом после прививки в Ростовской области

Он добавил, что в стационары попадают единицы из тех, кто привился против коронавируса. А заболевание протекает у таких пациентов, как правило без осложнений. «И ни одного человека, который прошел полную аппликацию вакцины, не госпитализировали в анестезиологические отделения. Это говорит о том, что вакцина работает, иных данных у министерства здравоохранения нет», — подчеркнул Кобзев.