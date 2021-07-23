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Posted 23 июля 2021, 06:56

Published 23 июля 2021, 06:56

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Полицейский подрался с военным на парковке в Ростовской области

Полицейский подрался с военным на парковке в Ростовской области

23 июля 2021, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области на парковке произошел конфликт между сотрудником полиции и военнослужащим, сообщает Life.

Происшествие случилось в Аксае на территории торгового центра. Водитель сделал замечание пешеходу, который шел по проезжей части. Последний пошел на конфликт, в результате чего завязалась драка.

Оказалось, что один является военным, а второй — лейтенантом полиции. После потасовки мужчины написали друг на друга заявления.

«Полицейский снял побои, у него выявили закрытую черепно-мозговую травму. О состоянии военного информации нет», — сказано в сообщении.

Ранее драка двух женщин парализовала движение на Космонавтов в Ростове-на-Дону.

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