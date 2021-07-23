Полицейский подрался с военным на парковке в Ростовской области

Posted 23 июля 2021, 06:56
Published 23 июля 2021, 06:56
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Происшествие случилось в Аксае на территории торгового центра. Водитель сделал замечание пешеходу, который шел по проезжей части. Последний пошел на конфликт, в результате чего завязалась драка.
Оказалось, что один является военным, а второй — лейтенантом полиции. После потасовки мужчины написали друг на друга заявления.
«Полицейский снял побои, у него выявили закрытую черепно-мозговую травму. О состоянии военного информации нет», — сказано в сообщении.