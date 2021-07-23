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Posted 23 июля 2021, 08:19

Published 23 июля 2021, 08:19

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

В Ростове-на-Дону 22 июля на Зелёном острове утонула 14-летняя девушка

В Ростове-на-Дону 22 июля на Зелёном острове утонула 14-летняя девушка

23 июля 2021, 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове 14-летняя девочка утонула на базе отдыха Зеленого острова, где подросток отдыхала с семьей, сообщили в региональном СКР.

Трагедия произошла в четверг, 22 июля, когда девочка отдыхала на берегу Дона вместе с семьей.

Около 13.00 мск школьница пропала, и родственники девочки сообщили об этом спасателям. Несколько часов они исследовали территорию около базы отдыха «Мечта», тело девочки было обнаружено в 16.30 мск.

Сотрудники спасательных служб назвали причиной смерти подростка несоблюдение правил поведения на воде.

По факту гибели ребенка следователи начали проверку.

Ранее в Ростовской области в городском управлении по делам ГО и ЧС сообщили о семи погибших на воде с начала лета: в большинстве случаев причинами утопления стали нетрезвое состояние или же неудачный выбор места заплыва.

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