В Ростове-на-Дону 22 июля на Зелёном острове утонула 14-летняя девушка

Posted 23 июля 2021, 08:19
Published 23 июля 2021, 08:19
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Трагедия произошла в четверг, 22 июля, когда девочка отдыхала на берегу Дона вместе с семьей.
Около 13.00 мск школьница пропала, и родственники девочки сообщили об этом спасателям. Несколько часов они исследовали территорию около базы отдыха «Мечта», тело девочки было обнаружено в 16.30 мск.
Сотрудники спасательных служб назвали причиной смерти подростка несоблюдение правил поведения на воде.
По факту гибели ребенка следователи начали проверку.
Ранее в Ростовской области в городском управлении по делам ГО и ЧС сообщили о семи погибших на воде с начала лета: в большинстве случаев причинами утопления стали нетрезвое состояние или же неудачный выбор места заплыва.