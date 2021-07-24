Вклад в развитие телеком-индустрии

Вместе с тем, на российском телекоммуникационном рынке все еще есть множество проблем, требующих решения. Прежде всего, это неравномерное развитие инфраструктуры связи в различных регионах страны. В то время как в больших городах доступ к высокоскоростному интернету и современным услугам связи широко распространен, в отдаленных и малонаселенных районах они остаются недоступными для многих. АФК «Система» и ее портфельный телеком-актив одними из первых в стране приступили к решению данной проблемы.