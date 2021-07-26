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Posted 26 июля 2021, 12:45

Published 26 июля 2021, 12:45

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

На 8 лет посадили ростовчанина, который стал главным криминальным авторитетом Кубани

На 8 лет посадили ростовчанина, который стал главным криминальным авторитетом Кубани

26 июля 2021, 12:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уроженца Ростовской области, который стал «вором в законе», приговорили к длительному сроку в Краснодаре, сообщает региональная прокуратура.

Приговор огласили 37-летнему Давиду Джангидзе, который известен как Дато Краснодарский. Он занимал высшее положение в преступной иерархии соседнего региона.

Джангидзе поддерживал связь с людьми из мира криминала и захотел стать «вором в законе», чтобы руководить бандитами. В 2013 году он прибыл в Рим и встретился людьми, занимавшими высшее положение в преступной иерархии.

В 29 лет фигуранта признали «вором в законе», в результате чего он начал управлять криминальными элементами на Кубани. В 2019 году ввели уголовную ответственность за подобную «должность» в обществе, но свою деятельность Джангидзе продолжил.

По данному факту завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к восьми годам колонии. Также его оштрафовали на один миллион рублей.

Решение суда не вступило в законную силу. Ранее в Ростове-на-Дону раскрыли банду полицейских, грабивших коммерсантов.

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