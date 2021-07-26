На 8 лет посадили ростовчанина, который стал главным криминальным авторитетом Кубани

Posted 26 июля 2021, 12:45
Published 26 июля 2021, 12:45
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Приговор огласили 37-летнему Давиду Джангидзе, который известен как Дато Краснодарский. Он занимал высшее положение в преступной иерархии соседнего региона.
Джангидзе поддерживал связь с людьми из мира криминала и захотел стать «вором в законе», чтобы руководить бандитами. В 2013 году он прибыл в Рим и встретился людьми, занимавшими высшее положение в преступной иерархии.
В 29 лет фигуранта признали «вором в законе», в результате чего он начал управлять криминальными элементами на Кубани. В 2019 году ввели уголовную ответственность за подобную «должность» в обществе, но свою деятельность Джангидзе продолжил.
По данному факту завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к восьми годам колонии. Также его оштрафовали на один миллион рублей.
Решение суда не вступило в законную силу. Ранее в Ростове-на-Дону раскрыли банду полицейских, грабивших коммерсантов.