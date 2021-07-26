Ростовская область примет участников пробега на ретро-автомобилях 28 июля

Всего автопробег продлится 15 дней: он начнется во вторник, 27 июля, и завершится во вторник 10 августа. Идея организации автопробега принадлежала региональному отделению Русского географического общества совместно с автомобильным сообществом Mad Buckets и при поддержке музея культовых автомобилей М.О.С.Т.