Ростовская область примет участников пробега на ретро-автомобилях 28 июля

Posted 26 июля 2021, 13:15
Published 26 июля 2021, 13:15
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Ростов-на-Дону станет первой остановкой участников автопробега на ретро-автомобилях. Автоколонна туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» проедет по маршруту Москва–Геленджик–Крымск–Ялта–Севастополь–Щелкино–Ростов-на-Дону–Москва. Во время посещения Ростова-на-Дону на территории отеля «Эмбарго Вилла» будет размещена выставка уникальных винтажных автомобилей.
Всего автопробег продлится 15 дней: он начнется во вторник, 27 июля, и завершится во вторник 10 августа. Идея организации автопробега принадлежала региональному отделению Русского географического общества совместно с автомобильным сообществом Mad Buckets и при поддержке музея культовых автомобилей М.О.С.Т.