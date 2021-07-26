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Posted 26 июля 2021, 13:15

Published 26 июля 2021, 13:15

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Ростовская область примет участников пробега на ретро-автомобилях 28 июля

Ростовская область примет участников пробега на ретро-автомобилях 28 июля

26 июля 2021, 13:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ростовская область примет участников туристского автопробега «Золотое кольцо Боспорского царства», об этом сообщили в правительстве региона.

Ростов-на-Дону станет первой остановкой участников автопробега на ретро-автомобилях. Автоколонна туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» проедет по маршруту Москва–Геленджик–Крымск–Ялта–Севастополь–Щелкино–Ростов-на-Дону–Москва. Во время посещения Ростова-на-Дону на территории отеля «Эмбарго Вилла» будет размещена выставка уникальных винтажных автомобилей.

Всего автопробег продлится 15 дней: он начнется во вторник, 27 июля, и завершится во вторник 10 августа. Идея организации автопробега принадлежала региональному отделению Русского географического общества совместно с автомобильным сообществом Mad Buckets и при поддержке музея культовых автомобилей М.О.С.Т.

Ранее в Ростове впервые в истории города состоялось ралли ретро-автомобилей.

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